Oto nowy widok w Google Chrome. Zmiany trafiają na Androida

Google Chrome bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych aplikacji na świecie. Udział przeglądarki jest bezwzględnie większościowy i reszta, można powiedzieć, jest tylko dodatkiem. W ostatnich tygodniach firma na poważnie wzięła się za odświeżanie wyglądu oprogramowania na urządzeniach z Androidem. Nie są to żadne kosmiczne zmiany które wywracałyby ją do góry nogami, ale bez wątpienia nie umykają uwadze użytkowników. Teraz zabiera się za widok nowej karty na urządzeniach z Androidem. Co konkretnie ma się zmienić?

Karuzela z faviconami. Oto nowy widok w Google Chrome

Przez wiele lat standardowy widok nowej, pustej, karty w Google Chrome poza oknem wyszukiwania serwował nam dwa rzędy linków okraszone faviconami. Teraz firma testuje jednak nieco inne podejście — i w Chrome 120 na Androida można podejrzeć co się faktycznie zmieni. A zmieni się sporo... i to na gorsze.

Stary widok i nowy widok. Źródło: https://9to5google.com/2023/12/18/chrome-new-tab-page-carousel-2/

Jak informuje redakcja 9t05Google, w najnowszej wersji przeglądarki dwa rzędy zostały zamienione na jeden, w którym możemy zobaczyć cztery... no, może cztery i pół, ikonki. Są one podane jednak w formie przewijalnej karuzeli. W praktyce oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że by dotrzeć do odnośników które są na końcu, trzeba wykonać dodatkowe gesty maźnięcia palcem po ekranie. I jak widać na załączonych obrazkach: w przypadku wyłączonej listy polecanych treści z Google Discover, jest tam pusto i... można by rzec, że miejsce się marnuje.

Testy, które nie wyglądają zbyt obiecująco

Warto mieć na uwadze, że na tę chwilę to jeszcze nie jest finalna wersja, a dopiero testy. Nie jest więc wcale wykluczone, że Google powróci do starego widoku. Patrząc jednak na dużo gorsze doświadczenie związane z korzystaniem z nowej karty pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że twórcy aplikacji pójdą po rozum do głowy i zdecydują się jednak pozostać przy poprzedniej formie.