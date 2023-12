Zmiany w lubianej funkcji Chrome na smartfonach. Oto co nowego

Google rzadko kiedy decyduje się na zmiany wizualne w interfejsie swojej przeglądarki. W ostatnich tygodniach jednak krok po kroku przemyca przemeblowania tu i ówdzie. Teraz ciekawą zmianę przechodzi sekcja z zakładkami w przeglądarce Chrome.

Podgląd zakładek w Google Chrome na Androidzie. Oto co się zmieni

Piersi użytkownicy Google Chrome na Androida doczekali się już w swoich urządzeniach aktualizacji, która do każdej Zakładki w przeglądarce dodaje większe podglądy zarówno dla tamtejszych folderów, jak i poszczególnych odnośników. W nowej wersji widać niebieskie foldery wraz z licznikiem ile ich tam jest, a po wejściu do każdego z nich — jeżeli tylko dostępne są podglądy dla poszczególnych linków, to będą tam one widoczne.

Źródło: https://9to5google.com/2023/12/11/google-chrome-bookmarks-redesign-android/

Bez wątpienia takie podejście do zakładek pozwoli skuteczniej się w nich odnaleźć — dotychczas bowiem przeglądarka wyświetlała wyłącznie ikony stron, znane jako favicony.

Mniej zakładek na jednej stronie, ale bardziej czytelne

Naturalnie w przypadku favicon które są znacznie mniejsze, na jednej stronie mieściło się dużo więcej odnośników. I nie mam złudzeń, że wszyscy będą tą zmianą zachwyceni. Jednocześnie jednak wiem też, że nie zabraknie miłośników takiego rozwiązania — bo będzie ono po prostu bardziej czytelne.

Nowy wygląd zakładek powoli trafia do pierwszych użytkowników. Jak to zwykle z Google bywa — ich wdrażanie zmian trwa falami. Póki co jednak opcja dostępna jest wyłącznie na Androidzie — użytkownicy iOS muszą uzbroić się w kapkę więcej cierpliwości.