Niezwykle przydatna opcja trafia do Google Chrome. Sprawdź jak działa!

Przeglądarka Google Chrome przez lata miała opinię oprogramowania, które jest niezwykle zasobożerne dla systemu. Internetowy gigant poświęcił sporo uwagi temu, by oprogramowanie było bardziej przyjazne nawet mniej wydajnym komputerom.

Teraz w ramach kolejnych usprawnień i pomocy w zachowaniu odpowiedniej higieny pracy, przeglądarka w wydaniu na komputery (i to niezależnie od systemu) doczekała się łatwego dostępu do informacji dotyczącej tego, ile pamięci zużywają poszczególne karty.

Źródło: Depositphotos

Google Chrome pozwoli sprawdzić ile pamięci zżera otwarta właśnie karta

Zużycie pamięci to jeden z elementów na który warto mieć oko. Czasem bowiem otwarte przez nas karty pożerają więcej pamięci, niż ktokolwiek mógłby się po nich spodziewać — czyniąc pracę na naszym urządzeniu... co tu dużo mówić: znacznie mniej przyjemną. I choć dotychczas przeglądarka pozwalała na taką kontrolę (wymagało to jednak rozwijania narzędzi i przechodzenia do menadżera zadań), to nie należało to do najwygodniejszych opcji.

Ale w najnowszym wydaniu przeglądarki (dostępne już w stabilnej wersji Chrome 119) — trafia ono do wszystkich użytkowników w znacznie wygodniejszej formie. Wystarczy bowiem najechać kursorem na otwartą kartę, a poza adresem pojawi się tam również informacja o zużyciu pamięci. Jeżeli dotychczas nie pojawiła się u Was automatycznie, to możecie ją aktywować ręcznie we flagach:

chrome://flags/#memory-saver-memory-usage-in-hovercards

Bez wątpienia jest to jeden z tych elementów, który usprawni korzystanie z przeglądarki i zapewni łatwiejsze zachowanie odpowiedniej kultury pracy.