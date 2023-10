Korzystasz z Chrome? Przeglądarka ma dla Ciebie świetne ulepszenia!

Przeglądarka internetowe to dla większości z nas podstawowe narzędzie "kontaktu" z siecią, po które sięgamy każdego dnia. Statystyki nie kłamią — i od lat niedoścignionym numerem jeden pozostaje produkt Google. Chrome ma większość udziału w rynku i absolutnie nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. Internetowy gigant regularnie wprowadza tam usprawnienia i ulepszenia, na które cieszą się użytkownicy z całego świata. Nie wszystkie okazują się tak trafione jak wielu z nas by tego oczekiwało, ale najświeższa aktualizacja przyniosła zmiany, które z pewnością ucieszą każdego. Bez wyjątku. Pasek adresu doczekał się bowiem nowości, które uczynią korzystanie z przeglądarki Chrome wygodniejszym niż kiedykolwiek!

Usprawnienia w pasku adresu Google Chrome. Co się zmieni?

Wczoraj Google przedstawiło zestaw nowości, które trafiają do przeglądarki w najnowszej wersji. Wszystkie one skupiają się na usprawnieniach związanych z paskiem wyszukiwania. Elementem, po który sięgają wszyscy użytkownicy przeglądarki. Co zatem się zmieni?

Przede wszystkim Chrome doczeka się mądrzejszego autouzupełniania. To rzecz, która jest uwielbiana przez wszystkich użytkowników. Sięgają po nią przecież na co dzień. Teraz platforma ucząc się naszych nawyków i historii usprawni wszystkie te działania. Jak? Google tłumaczy:

Wcześniej Chrome automatycznie uzupełniał adresy URL na pasku adresu tylko wtedy, gdy poprawnie wpisałeś początek jednego z nich. Trzeba więc było na przykład wiedzieć, że strona Google Flights zaczyna się od google.com. Począwszy od Chrome na komputery stacjonarne, pasek adresu będzie teraz automatycznie uzupełniał adresy URL na podstawie dowolnego słowa użytego wcześniej do wyszukania witryny. Jeśli więc po prostu wpiszesz "loty", Chrome automatycznie uzupełni adres do "https://www.google.com/travel/flights".

Na tym jednak jeszcze nie koniec! Literówki są zmorą większości z nas — zwłaszcza, gdy wpisujemy coś w pośpiechu. I z nimi wiąże się kolejne usprawnienie. Teraz przeglądarka Chrome będzie w stanie wykryć literówki i automatycznie wyświetlić sugestie związane z poprawnym adresem bazując na serwisach, które odwiedzaliśmy już wcześniej. To zmiana które w najnowszej wersji przeglądarka trafiła zarówno na komputery, iOS jak i Androida!

Jeżeli regularnie korzystacie z zakładek i macie ich setki — prawdopodobnie wiecie, że ich przeszukiwanie potrafi być utrapieniem. Ale nadchodzi zmierzch problemów, bowiem Chrome teraz nauczył się przeszukiwania folderów z zakładkami bezpośrednio z poziomu paska adresu. Wówczas też pojawią się sugestie związane z konkretnym zbiorem naszych zakładek. A poza zakładkami, Chrome też zasugeruje najpopularniejsze serwisy w internecie. Jeżeli wiemy że coś dzwoni, ale nie wiemy w którym kościele — mylimy nazwy popularnych serwisów, przeglądarka automatycznie wspomoże nas w poprawnym jej wyszukaniu.

Jak widać — zmiany może nie są przełomowe, ale to właśnie takie małe-wielkie rzeczy sprawiają, że z oprogramowania korzysta się wygodniej.