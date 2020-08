Korzystanie z trybu incognito w Google Chrome już prostsze być nie może

Tryb incognito znany jest chyba każdemu świadomemu użytkownikowi przeglądarki Google Chrome. Potrafi okazać się przydatny w przeróżnych sytuacjach, nawet tych niekoniecznie wymagających ukrywania się. Jest wygodną metodą na próbę kontrolowania przepływu informacji przez przeglądarkę. Warto z niego korzystać, gdy chcemy zalogować się do jakiejś usługi bez konieczności wylogowywania kont w standardowej wersji przeglądarki, na przykład w tak prozaicznej sytuacji jak wchodzenie na Facebooka czy mejla na komputerze znajomego. Jeżeli korzystacie z trybu regularnie, nadchodząca zmiana na pewno przypadnie wam do gustu.

Chrome zaoferuje wygodniejszy dostęp do trybu incognito

Jeżeli chcecie skorzystać z trybu incognito w Google Chrome musicie użyć konkretnego skrótu klawiszowego. Po wciśnięciu kombinacji Ctrl+Shift+N otworzy wam się właściwie okno. Rzecz jasna to samo osiągniecie klikając w „Nowe okno incognito” w opcjach przeglądarki. Nadchodząca zmiana ma jeszcze bardziej ułatwić ten proces wszystkim, którzy często korzystają z tej funkcji. Już wkrótce tryb ten będzie można włączyć bezpośrednio przez skrót na pulpicie. Zaoszczędzone sekundy możecie spożytkować dowolnie! Na ten moment wydaje się, że opcja będzie dostępna wyłącznie dla komputerów z systemem Windows i w najbliższym czasie nie zagości na Macach ani sprzętach z Linuxem. Na zmianę będziemy musieli prawdopodobnie poczekać do listopada, ponieważ funkcja raczej nie pojawi się aż do momentu wypuszczenia Chrome 87.

Najnowsza aktualizacja przeglądarki Google Chrome przyniosła za sobą kilka interesujących zmian. Modyfikacjom uległy zakładki, które teraz możemy umieszczać w schowku i w konkretnych zestawach. Google wprowadziło funkcję grupowania kart, którymi można wygodne zarządzać w trakcie pracy nad wieloma projektami jednocześnie. Najnowsze zmiany sprawiają, że przeszukiwanie tychże kart staje się dużo wygodniejsze i łatwiejsze. Chrome pozwala również na udostępnianie obrazków za pomocą kodu QR. Chrome pozwoli również na zapamiętywanie kodów CVC po pierwszych zakupach w danym sklepie, aby przy kolejnych zamówieniach do potwierdzenia wystarczała wyłącznie biometria. Mobilna wersja przeglądarki Canary Google Chrome również się zmienia. Androidowa wersja uzyska planer pobrania.

Źródło: TechRadar