Chrome flags, czyli tajne funkcje w przeglądarce Google

Chrome Flags, czyli…

Chrome Flags to eksperymentalne funkcje, które nie są oficjalną częścią przeglądarki, ale mogą zostać łatwo uruchomione przez zainteresowanych użytkowników. Bardzo łatwo się do nich dostać oraz je uruchomić, część z nich w znaczący sposób zmienia przeglądarkę. Aby móc przyjrzeć się Chrome Flags musimy wejść do odpowiedniego menu. W pasek adresu przeglądarki Google Chrome należy wpisać chrome://flags. Po zatwierdzeniu, pojawi nam się lista opcji, z których każdą możemy włączyć lub wyłączyć. Jest ich całkiem sporo, przejście przez wszystkie może nie być łatwe. Po uruchomieniu danej opcji wystarczy uruchomić przeglądarkę ponownie, aby funkcja stała się aktywna. Istnieje bardzo wiele ciekawych i przydatnych ukrytych funkcji. Z Chrome Flags można korzystać zarówno w wersji na Android, Windows, Chrome OS, Mac i Linux. Nie musicie obawiać się używania Chrome Flags, są one w pełni bezpieczne.

Najciekawsze Chrome Flags

Enable Reader Mode

Jak łatwo się domyślić, opcja pozwala na uruchomienie witryny w Reader Mode, czyli w trybie czytnika. Funkcja kładzie nacisk przede wszystkim na treść, pozbywając się niepotrzebnego bałaganu wokół tekstu, co oczywiście ułatwia jego przyswajanie.

Force Dark Mode for Web Contents

To jedna z funkcji, na którą czeka bardzo wielu użytkowników Chrome. Jeżeli i wy nie możecie się doczekać, wystarczy, że odnajdziecie ją wśród funkcji eksperymentalnych. Ciemny motyw przeglądarki może być zbawieniem dla oczu wielu.

Global Media Controls Picture -in-Picture

Opcja obrazów-w-obrazie staje się coraz to popularniejsza. Wielu twórców przeglądarek stara się zaimplementować ją do swojego produktu. Chrome nie jest wyjątkiem. Dzięki ten funkcji w łatwy sposób po kliknięciu na wideo możemy przenieść je do modułu picture-in-picture, co sprawi, że pojawi się ono w małym, dodatkowym okienku, które możemy dowolnie przesuwać po ekranie.

Parallel downloading

Dzięki tej funkcji Google Chrome jest w stanie przyspieszyć pobieranie pliku. Po włączeniu flagi przeglądarka będzie dzieliła każdy pobrany plik na trzy osobne zadania, co przyspiesza cały proces i może ułatwić życie wszystkim użytkownikom, którzy pobierają spore pliki.

Quieter notification permission prompts

Coraz to większa liczba witryn sugeruje użytkownikom włączenie powiadomień. Jeżeli jednak nie jesteście ich fanami, możecie skorzystać z tej funkcji, aby całkowicie zablokować wyskakujące w przeglądarce notyfikacje.

Smooth Scrolling

Kiedy przeglądamy daną stronę za pomocą myszy lub klawiatury, animacja przewijania czasami się delikatnie zacina. Dzięki tej ukrytej opcji całość stanie się płynniejsza, co może ułatwić czytanie i uprzyjemnić przeglądanie zawartości.

Tab Hover Card Images

Jeżeli macie w zwyczaju otwierać bardzo dużo kart, a potem zapominać, co w której jest, na pewno spodoba wam się ta opcja. Dzięki niej po najechaniu na zakładkę przeglądarka wyświetli nam podgląd otwartej w niej witryny, ułatwiając odnalezienie się.

Czy Chrome Flags ma przyszłość?

Chrome Flags bardzo często kryją w sobie przydatne funkcje, na które czeka wielu użytkowników. Z ukrytych opcji nie korzystają wyłącznie informatycy o rozległej wiedzy. Bardzo często po ukryte menu sięgają najzwyklejsi użytkownicy, którzy chcą ulepszyć ulubioną przeglądarkę wedle własnych potrzeb. Użytkownicy mogą uruchamiać wiele opcji jednocześnie, testować nowe rozwiązania i oceniać je według własnych kryteriów. Dzięki temu codzienne użytkowanie przeglądarki staje się dużo przyjemniejsze i bardziej wygodne. W Chrome Flags wciąż pojawia się wiele opcji, na które użytkownicy Chrome czekają. Z pewnością w przyszłości pojawią się kolejne, urozmaicając personalizację przeglądarki.