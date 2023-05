Google Chrome jest absolutnym hegemonem, jeżeli chodzi o popularność wśród użytkowników zarówno na desktopach, jak i sprzętach mobilnych. Nic więc dziwnego, że poszukuje się sposobów na to, aby działał szybciej, inaczej i w sposób bardziej dopasowany do potrzeb niektórych użytkowników. Poniżej prezentujemy sztuczki, które mogą Was zainteresować!

Każda z przygotowanych przez nas sztuczek ma nieco inne zastosowanie. Inne mogą w pewnych przypadkach przyspieszyć działanie Chrome'a, inne nieco zmienią jego wygląd, jeszcze inne skupią się na sposobie działania programu... a są i takie, które można zaliczyć do kategorii "easter eggów". Niektóre możecie znać, a inne mogą stanowić dla Was swego rodzaju zaskoczenie. A zatem - jedziemy!

Obliczenia matematyczne w pasku adresu

Google Chrome jest przeglądarką, w której usługa wyszukiwania producenta programu jest wręcz "wspawana" w niego. Nic dziwnego: Google jako gigant technologiczny chce, aby jak najszerszy pakiet usług przenikał się między produktami. I tak samo, jak w wyszukiwarce możecie przeprowadzić zadania matematyczne, podobnie możecie zrobić właśnie w pasku adresu. Wystarczy, że użyjecie znaków typowych dla działań matematycznych, a Google Chrome od razu zaprezentuje Wam wynik - tak, jak na obrazku poniżej. Nieprawdaż, że przydatna rzecz?

Po wpisaniu znaków typowych dla działań matematycznych, Chrome zaprezentuje wynik.

Przenoszenie wielu kart na raz

Google Chrome oferuje całkiem przydatną możliwość dla osób, które - podobnie jak ja - mają kompletny bałagan w kartach, lub po prostu pracują na wielu z nich. Jeżeli potrzebujecie szybko przenieść pewne karty do innego okna przeglądarki, ale nie chcecie tego robić po kolei - zawsze możecie użyć do tego opcji zaznaczenia wielu, a następnie zbiorczego przeniesienia ich lub wydzielenia wprost do nowego okna. Wystarczy, że przytrzymacie klawisz CTRL i zaznaczycie myszką konkretne karty, a następnie puścicie CTRL i przeniesiecie je myszą: zamiast jednej karty, "złapiecie" wszystkie uprzednio wybrane.

Zablokuj pliki cookies firm trzecich

Wiem, że wśród Was są maniacy prywatności i zupełnie to rozumiem. Wielu z Was jednak chce łączyć możliwość korzystania z zasobów sieci w komfortowy sposób ze zwiększonym bezpieczeństwem swoich danych. W Google Chrome istnieje bardzo przydatna w takiej sytuacji opcja blokowania pliki cookies firm trzecich i jeżeli życzycie sobie, aby w ten sposób własnie korzystać z przeglądarki - jest na to przestrzeń. Aby zmienić ten przełącznik, przejdźcie do Ustawień, a tam zgodnie ze ścieżką: Prywatność i bezpieczeństwo -> Pliki cookie i inne dane witryn -> Blokuj pliki cookie innych firm.

Takie ustawienia dotyczące plików cookie spowodują, że m. in. personalizowanie reklam nie będzie możliwe za ich pomocą. Ale - niektóre funkcje wielu nowoczesnych witryn mogą nie być dostępne (np. zapamiętywanie logowania użytkownika)

Chcesz zachować karty po ponownym uruchomieniu? Przypnij je

Mało kto pamięta lub nawet wie o tym, że w Google Chrome dostępna jest całkiem sprytna sztuczka oszczędzająca w wielu przypadkach czas. Przypinanie kart pozwala bowiem na ich zachowanie nawet wtedy, kiedy zamkniemy przeglądarkę, dojdzie do ponownego jej uruchomienia lub nawet komputera. A zatem, jeżeli pracujemy na określonym zestawie kart i jest to w naszym przypadku rutyna - warto je sobie przypiąć. Te, które ustawiliśmy w taki sposób, będą wyświetlane na pasku z logo, bez nazwy karty / adresu strony.

Przypinanie kart w Google Chrome to bardzo prosty sposób na zachowanie kart przy ponownym uruchomieniu.

Restart Chrome'a z... paska zakładek

Czy wiecie, że możecie spowodować restart Chrome'a bezpośrednio z paska zakładek? To nie żart. Chrome obsługuje całkiem sporo komend wywoływanych za pomocą przedrostka "Chrome://..." - wpisane w pasek adresu, wywołają zdefiniowaną przez Google akcję. I tak na przykład, umieszczenie w pasku zakładek komendy "Chrome://restart" spowoduje reset programu.

Aby umieścić taką zakładkę, wystarczy użyć menedżera zakładek (ikona trzech kropek po prawek -> Zakładki -> Menedżer zakładek), a następnie w menedżerze, należy użyć kolejnej ikony trzech kropek i wybrać opcję "Dodaj nową zakładkę", nazwać ją i następnie w polu adresu użyć: "Chrome://restart".

Taka zakładka może wydawać się zaskakująca, ale m. in. w kręgu deweloperów oprogramowania, może okazać się przydatna.

Zarządzaj procesami Chrome'a bez task managera w Windows / macOS / Linuksie

Niezależnie od tego, jakiego systemu używasz - możesz użyć bardzo przydatnego skrótu klawiaturowego, który pozwoli Ci w bardzo prosty sposób zarządzać procesami uruchomionymi przez przeglądarkę. Nie chodzi tutaj jedynie o same karty przeglądarki, ale nawet o narzędzia takie jak aplikacje PWA oraz wtyczki. Możesz je swobodnie wyłączać w tym miejscu, a także sprawdzać, jak mocno obciążają Twoją maszynę w zakresie użycia pamięci, czy procesora. Przydatne, prawda? Aby uruchomić managera procesów Chrome'a, użyj kombinacji Shift+ESC.

Manager procesów Chrome'a to jedna z przydatniejszych opcji, jeżeli chcecie mieć kontrolę nad tym, ile zasobów zużywają poszczególne procesy wywołane przez przeglądarkę.

Przeglądaj zasoby komputera z poziomu Chrome'a

W interfejsie absolutnie podobnym do managerów plików na serwerach FTP, Chrome pozwala w ograniczonym stopniu na przeglądanie zasobów komputera. To całkiem przydatna rzecz, jeżeli chcemy "na szybko" odnieść się do jakiegoś pliku znajdującego się w komputerze, znamy (mniej więcej) jego lokalizację i np. chcemy uruchomić go w Chrome (możliwe zastosowanie to otworzenie pliku PDF za pomocą Chrome'a w ten sposób). Wystarczy wpisać przynajmniej element ścieżki, albo zacząć po prostu od "C:/" (lub innej litery identyfikującej pożądany dysk w komputerze lub dostępną lokalizację)

Link do podświetlonego tekstu na stronie

Czy wiecie, że w Google Chrome jesteście w stanie wysłać swojemu znajomemu link do podświetlonego tekstu? Spróbujcie sami zaznaczyć jakikolwiek tekst na stronie i nacisnąć prawy przycisk myszy. Tam znajdziecie opcję "Kopiuj link do podświetlenia". Sprawdźcie sami, gdzie poprowadzi Was dokładnie to łącze, które wskazuję Wam tutaj.

Możliwość skopiowania linku do podświetlonego tekstu to bardzo przydatna rzecz, jeżeli chcemy komuś wysłać link do adresu strony z naciskiem na zaznaczoną porcję tekstu.

Udostępnij stronę jako kod QR

Jeżeli chcesz szybko wygenerować kod QR dla konkretnego wyszukiwania lub strony internetowej, a nie chcesz korzystać z generatorów - to nie musisz tego robić. Taka funkcja jest wbudowana w przeglądarkę Google Chrome i możesz z niej skorzystać tu i teraz. Wystarczy, że znajdujesz się na pożądanej stronie lub wyniku wyszukiwania i klikniesz po prawej stronie paska adresu ikonę ze strzałką w prawo (ikona udostępniania) - stamtąd wybierz "Utwórz kod QR". Proste? Proste!

Gdy nie ma Internetu... zagraj w grę

Części zaawansowanych użytkowników jest to znana rzecz, jednak wiele osób nie wie o tym, że może zagrać w grę w momencie, gdy nie jest dostępne połączenie z siecią. Gdy widzimy legendarny już ekran "Brak internetu" z pikselowym dinozaurem, wystarczy nacisnąć na klawiaturze "strzałkę w górę". Wtedy pikselowy dinozaur podskoczy i... rozpoczniemy grę, w której naszym zadaniem będzie omijanie przeszkód - m. in. kaktusów. Dlaczego ta gra tam jest? Bo dlaczego nie? To jeden z najbardziej rozpoznawalnych easter eggów, ale warto go przypomnieć, aby jak najwięcej osób mogło się nim cieszyć.

Przeglądarka Google Chrome jest pełna przeróżnych możliwości optymalizacyjnych oraz sztuczek możliwych do wykorzystania w codziennej pracy. 10 z nich to zdecydowanie nie przestrzeń na opisanie absolutnie wszystkich - dlatego, jeżeli znacie inne: zapraszamy do dzielenia się nimi w komentarzach! Dajcie również znać, która jest Waszą ulubioną!