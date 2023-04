Mówi się, że Wojna w Zatoce była pierwszą wojną transmitowaną na żywo w kolorowej telewizji. Od tamtego czasu byliśmy świadkami kilku dużych konfliktów zbrojnych, jednak to, co dzieje się dziś na Ukrainie ponownie zmienia myślenie o tym, jak my - osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane w działania bojowe - odbieramy obrazy tragedii, która dotknęła naszych sąsiadów. Jeżeli jednak w latach 90 mogliśmy oglądać wojnę w telewizji, tak Wojna na Ukrainie jest pierwszą, którą możemy śledzić w social mediach i w której internet odgrywa kluczową rolę.

W końcu każdy ruch wojsk obu stron jest pilnie śledzony i rozchodzi się lotem błyskawicy, a efekty działań, jak masakra w Buczy, obiegają dzięki social mediom cały świat. Patrząc, że jednak z największych korporacji na świecie - Google - ma pod swoimi skrzydłami narzędzia do tworzenia satelitarnych zdjęć globu, można było przewidzieć, że wcześniej czy później zobaczymy z lotu ptaka skutki rosyjskich działań.

Mariupol na zdjęciach z Google Maps. Widok przeraża

Jeżeli wejdziemy na Mapy Google, możemy przyjrzeć się, jak "Ruski Mir" wygląda w rzeczywistości. Firma zaktualizowała zdjęcia satelitarne z Mariupola i okolic. Widać na nich niesamowitą skalę zniszczeń, jakie spowodowali Rosjanie. Miasto leży w gruzach i ciężko sobie wyobrazić, jak musi wyglądać życie w takim miejscu. Na zdjęciach widać ostrzelane i zniszczone budynki mieszkalne i całe osiedla zrównane z ziemią.

W Google Maps możemy nawet zobaczyć sławny budynek teatru przed którym napisano "dzieci" by ochronić znajdujące się tam osoby. Niestety, rosyjscy najeźdźcy z niego również zrobili cel.

Jeżeli ktoś chce, to teraz na własne oczy może zobaczyć skalę zniszczeń spowodowanych rosyjską agresją.