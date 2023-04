Google Meet to jeden z tych komunikatorów Google, który nie zniknął z rynku po kilku miesiącach. Co więcej — platforma jest stale rozwijana i (nie bez powodu) cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników.

Od początku w kwestii jakości rozmów wideo wielu użytkowników narzeka na to, że ta... no cóż — jest po prostu niesatysfakcjonująca. Google zdecydowało się udostępnić wyższą jakość rozmów wideo w Google Meet. Ale wyłącznie dla płacących użytkowników.

Google Meet teraz w Full HD. Kto skorzysta z tej opcji?

Google Meet po kilku latach doczekał się wsparcia dla rozdzielczości 1080p w wideorozmowach. Z jednej strony to fantastyczna wiadomość — oto nareszcie będziemy mogli oglądac naszych rozmówców w wysokiej rozdzielczości. Z drugiej jednak — ilu z nich w gruncie rzeczy ma zaplecze, które pozwoli efektycznie z tej opcji korzystać?

Mam tu na myśli nie tylko wysokiej jakości łącze internetowe dla którego przesył większej paczki danych nie będzie stanowił wyzwania, ale także odpowiednią kamerkę. Chociaż teraz sprawy stały się łatwiejsze, kiedy m.in. Apple pozwala do takich wideorozmów wykorzystać tylne kamery w iPhone. Mimo wszystko to opcja mniej wygodna i wymagająca odpowiedniego przygotowania, a lwia część użytkowników wideorozmów wciąż korzysta z tego, co w podstawie oferuje ich komputer czy smartfon.

Ważnym jednak jest to, że rozmowy w 1080p dla Google Meet nie trafiają do każdego. Przeznaczone są one wyłącznie dla płacących użytkowników. Aplikacji biznesowych Google Workspace oraz subskrybentów Google One z planem co najmniej 2TB. Dodatkowym utrudnieniem jest także to, że z dostępu do wyższej jakości wideorozmów skorzystamy wyłącznie w wersji komunikatora dostępnego w przeglądarce internetowej.

Google Meet w wysokiej jakości. Jak je aktywować?

Jeżeli macie kamerkę wspierającą rozdzielczość Full HD, wasze łącze internetowe pozwala wam bez problemu serwować wideo w takiej jakości i korzystacie z Google Meet w przeglądarce — i chcielibyście zrobić z nich użytek, musicie je aktywować samodzielnie. Domyślnie bowiem Google Meet działa w 720p. Dlatego też trzeba będzie skorzystać ze specjalnej opcji przełączenia się do wyższej rozdzielczości. Na ekranie pojawi się okienko z opcją aktywacji 1080p, jeżeli spełniamy szereg innych warunków.

Źródło: Depositphotos

Miło widzieć, że Google Meet goni konkurencję. Bo z najpopularniejszych narzędzi do wideorozmów, to właśnie on został na szarym końcu w tym temacie. Rozmowy w full HD są już dostępne w Microsoft Teams i Zoomie. Teraz przyszedł czas na trzeciego z najważniejszych graczy. Lepiej późno, niż później!

Źródło