Google udostępnia swoje najbardziej zaawansowane AI wszystkim. Także w Polsce

Google na pewno nie brakuje innowacyjności, jeżeli chodzi o rozwój AI. Do tego stopnia, że firma prowadzi jednocześnie kilka projektów związanych ze sztuczną inteligencją. Na początku światło dzienne ujrzał Bard, jako odpowiedź na popularność ChatuGPT. Ta premiera na pewno nie poszła tak, jak firma by sobie tego życzyła, ale od tamtego czasu Google mocno rozwinęło swoje oprogramowanie. Drugim projektem, który opisywaliśmy niedawno jest Gemini. Tutaj jednak największy problem wynikł z faktu, że w swojej prezentacji Google pokazało co AI "teoretycznie mogłoby" zrobić, a nie, co aktualnie potrafi.

Google udostępnia Gemini Pro wszystkim, także w Polsce

W grudniu zeszłego roku Gemini Pro trafiło do Barda, ale dostępne było tylko w języku angielskim. Teraz firma przeszła do kolejnego etapu. Jak możemy przeczytać na ich blogu: Od dziś Gemini Pro w Bardzie jest dostępny we wszystkich językach, krajach i obszarach, w których dostępny jest Bard, dzięki czemu więcej osób może korzystać z najszybszej jak dotąd wersji tej usługi.

Jednocześnie to nie koniec ulepszeń, jakie trafiają do Barda. Firma ogłosiła, że wraz z Gemini Pro trafi tam także silnik generowania obrazów Imagen 2. Póki co technologia dostępna jest niestety tylko w języku angielskim. Funkcja generowania ma natomiast wykorzystywać najnowsze osiągnięcia Google DeepMind w zakresie przetwarzania tekstu na obraz w modelu opartym na dyfuzji.

Udostępnienie Gemini może być sporym krokiem naprzód dla Google (oczywiście zakładając, że marka faktycznie doprowadzi do sytuacji w której AI będzie potrafiło to, co na prezentacji). Póki co bowiem większość AI polega na tekście pisanym, a możliwość polegania na głosie i obrazie może dać zupełnie nowe narzędzia do interacji i wykorzystania takich programów. Jednocześnie Google zarzeka się, że w testach Gemini okazało się skuteczniejsze niż model GPT-4. Może się więc okazać, że ChatGPT i BardAI będą musiały się postarać, żeby utrzymać swój kawałek rynku.

