Sztuczna inteligencja wchodzi na nowy poziom. Co zrobiło Google?

Nowy model sztucznej inteligencji autorstwa Google ma sprawić, że ta będzie działać jeszcze lepiej niż do tej pory. Przyda się zarówno w bardzo złożonych zadaniach, jak i w zastosowaniach konsumenckich. Co potrafi Gemini 1.0? Według samego Google naprawdę bardzo wiele.

Żeby uzmysłowić sobie, o jak wielkim przedsięwzięciu mówimy, trzeba przytoczyć wprost słowa z informacji prasowej od Google. Amerykański gigant wprost nazywa go największym projektem naukowo-inżynierskim w historii Google. Dość powiedzieć, że w celu jego realizacji zaangażowano wiele działów przedsiębiorstwa. Pracowały nad nim, między innymi, specjalizujące się w sztucznej inteligencji Google DeepMind czy Google Research.

Czym jest Google Gemini?

Gemini, obecnie wydany w wersji 1.0, to model sztucznej inteligencji zbudowany w całości od podstaw. To model multimodalny, co oznacza, że może korzystać z różnych źródeł informacji, rozumieć je i przetwarzać. Niezależnie od tego czy mowa o tekście, kodzie, obrazie, dźwięku czy filmie.

Największym atutem Gemini jest jego skalowalność. To model AI, który działa równie dobrze zarówno w centrum danych, jak i na urządzeniu mobilnym. Oznacza to, że sprawdzi się zarówno w bardzo złożonych zadaniach, jak i w codziennych zastosowaniach konsumenckich.

Dzięki takim superkomputerom Gemini potrafi tak wiele

Co potrafi Gemini?

Jak informuje Google, Gemini korzysta z wiedzy z aż 57 dziedzin nauki. W tym tak istotnych, jak medycyna, prawo, matematyka, fizyka, historia czy etyka. Dzięki temu jest w stanie udzielać znacznie bardziej przemyślanych odpowiedzi na pytania użytkowników, niż obecnie stosowane modele.

Co ciekawe, Gemini ma sobie świetnie radzić z kodowaniem. Google deklaruje, że potrafi rozumieć, interpretować, wyjaśniać a przede wszystkim generować wysokiej jakości kod. Radzi sobie z tak popularnymi językami programowania, jak Python, Java, C++ i Go.

Trzy warianty dostosowane do potrzeb użytkownika

Model sztucznej inteligencji Gemini 1.0 został zoptymalizowany dla trzech różnych rozmiarów. Gemini Ultra do wykorzystania w bardzo zaawansowanych i złożonych zadaniach, Gemini Pro do skalowania w szerokim zakresie zadań, a także Gemini Nano do wykonywania zadań na urządzeniu.

Kiedy i gdzie skorzystamy z Gemini?

Zgodnie z informacją przekazaną przez Google, jako pierwsi z Gemini 1.0 skorzystają użytkownicy narzędzia Bard. Stanie się to już w dniu dzisiejszym. Dostępny będzie w języku angielskim w ponad 170 krajach i regionach. Bard wykorzysta model Gemini Pro.

Ten sam model zostanie udostępniony deweloperom i klientom biznesowym 13 grudnia. Będzie dostępny poprzez Gemini API w Google AI Studio lub w Google Cloud Vertex AI.

W taki sposób o Gemini wypowiada się szef Google – Sundar Pichai: