Google udostępnia narzędzia do weryfikacji grafik. Warto z niego korzystać

Na tegorocznym Google I/O firma zapowiedziała wprowadzenie narzędzi weryfikujących obrazki udostępnione w sieci. Dzięki niemu mieliśmy dowiedzieć się czy mamy do czynienia z grafiką/zdjęciem stworzonym/zrobionym przez człowieka, czy też patrzymy na dzieło wykreowane i stworzone przez sztuczną inteligencję. A nie da się ukryć, że tego typu treści wciąż przybywa i trudno jest je zweryfikować.

Narzędzie "About this image" ma być łatwym sposób na sprawdzenie wiarygodności i kontekstu obrazów, które widzą online. Dzięki niemu dowiadujemy się m.in. o historii obrazka - czyli np. sprawdzenia, czy podobne obrazy były wcześniej opublikowane na innych stronach internetowych. Może to być pomocne, jeśli obraz jest wyrwany z kontekstu i udostępniany w związku z bieżącym wydarzeniem, ale w rzeczywistości jest znacznie starszy. Dowiemy się również jak inne witryny używają i opisują obraz i co mają do powiedzenia na jego temat. Nie może też zabraknąć metadanych grafik i zdjęć - jeśli są dostępne, użytkownik dowie o ich twórcach oraz sprawdzi czy posiadają jakiekolwiek wskazówki sugerujące, że został on wygenerowany lub ulepszony przez sztuczną inteligencję. Wszystkie obrazy wygenerowane przez Google AI będą miały te znaczniki w oryginalnym pliku.

Google pomoże sprawdzić prawdziwość obrazków w sieci. Nowe narzędzie już dostępne

W pierwszej kolejności z narzędzia "About this image" skorzystają użytkownicy wyszukiwarki Google w języku angielskim. Choć firma mówi, że jest ono już dostępne, aktualizacje odbywają się po stronie serwera, więc niewykluczone, że niektórzy będą musieli nieco dłużej poczekać - u mnie ta funkcja nie jest jeszcze dostępna. Docelowo, narzędzie to ma być dostępne w każdym obsługiwanym przez Google języku, także po polsku. Na ten moment nie wiadomo jednak kiedy tak się stanie. Google zapewnia jednak, że w przyszłości pojawią się bardziej zaawansowane mechanizmy rozpoznawania obrazów oraz tekstu, które pomogą sprawdzić, czy mamy do czynienia z dziełem człowieka, czy sztucznej inteligencji.

Co ważne, możliwość sprawdzania pochodzenia obrazka i zdjęcia, trafia także do Fact Check Explorer - rozbudowanego narzędzia Google do weryfikacji faktów i wiadomości udostępnianych w sieci. Wkrótce zatwierdzeni dziennikarze i weryfikatorzy faktów będą mogli przeszukiwać zasoby obrazów w Fact Check Explorer za pośrednictwem interfejsu API i integrować systemy z własnymi rozwiązaniami. To jeszcze bardziej ułatwi im badanie obrazów i tworzenie unikalnych produktów dla swoich czytelników.