Gogle VR od Apple w przyszłym roku. Do sklepów powrócą też… iPody

O tym, że Apple pracuje nad własnymi goglami Wirtualnej Rzeczywistości mówi się od dawna. Ostatnio pisaliśmy o nich w lutym tego roku. Analitycy z J.P. Morgan informowali wówczas, że premiera nowego urządzenia działającego w oparciu o system LiDAR znany z iPadów i iPhone’a 12 Pro odbędzie się w przyszłym roku. I choć od tamtego czasu minęło kilka miesięcy, tal do sieci nie przedostawały się żadne nowe ciekawostki na ich temat. Być może powiązane jest to z dość niskim, w mojej ocenie, zainteresowaniem tego typu gadżetami, które, choć trafiają w gusta niektórych użytkowników, jakoś nie mogą przebić się do głównego nurtu.

Regarding Apple’s VR headset: Just learned it will launch at WWDC next year because the new iPod will be a huge deal for Christmas. The iPod introduces many of the experiences you will more fully experience by Christmas of 2022 in the headset and expect them to work together. — Scoble (@Scobleizer) 15 lipca 2021

To, że Apple chce w przyszłym roku wprowadzić na rynek własny headset VR „potwierdza” też Robert Scoble (znany głównie z błędnych i mylnych plotek i przecieków). Jego źródła sugerują, że premiera ma odbyć się na przyszłorocznej konferencji WWDC, a gogle do sklepów trafią latem 2022 r. Co ciekawe, Scoble dodaje, że do pełnego poznania nowego sprzętu i całkowitego wejścia w świat Wirtualnej Rzeczywistości przyda się jeszcze jedno urządzenie — nowy odtwarzacz muzyczny iPod, który do sprzedaży miałby trafić w przyszłoroczne święta. Ma on oferować dużo lepsze wrażenia muzyczne, rozwiązania społecznościowe i służyć będzie jako kontroler do gier/aplikacji i innych doświadczeń w Wirtualnej/Rozszerzonej Rzeczywistości.

Gogle VR od Apple w przyszłym roku. Wraz z nimi do sklepów powrócą iPody

Trochę mnie zaskakuje powrót tematu iPodów — tym bardziej, że muzyczne odtwarzacze Apple wydają się być całkowicie zapomniane. iPod touch 7. generacji do sprzedaży trafił w 2019 r. i nic nie wskazywałoby na to, by firma z Cupertino pracowała nad nowszym modelem. A przynajmniej żadne z dotychczasowych plotek i przecieków nie potwierdzały, by w najbliższym czasie miała mieć miejsce jego premiera. Nie da się jednak ukryć, że odświeżony iPod touch mógłby odnaleźć się na rynku — głównie ze względu na ostatnie zmiany w Apple Music. Chodzi oczywiście o wprowadzenie bezstratnej kompresji dźwięku, wsparcie dla Dolby Atmos i zbliżające się wdrożenie dla AM dźwięku przestrzennego z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy. Jednak do pełnego wykorzystania części potencjału drzemiącego w bezstratnej jakości potrzebne są jeszcze odpowiednie słuchawki — wszystkie bezprzewodowe słuchawki Apple (i innych firm), nie wykorzystują tej technologii w pełni.

A new kind of mind-blowing audio experience and lots of stuff to do with other people. It is also a great controller for an AR world. — Scoble (@Scobleizer) 15 lipca 2021

Oczywiście, jak każde tego typu przecieki, trzeba podchodzić do nich z dużym dystansem. Tym bardziej, że Scoble w przeszłości już „wróżył” premierę gogli VR. Do sklepów miały trafić w 2017 r. a nad urządzeniem, wspólnie z Apple, miała pracować firma Carl Zeiss. 2021 r. pokazuje, że nic takiego nie miało miejsca — co nie oznacza, że 4 lata temu prace nad sprzętem nie były prowadzone.

Źródło: AppleInsider