Nowy iPad mini to jedna z nadchodzących nowości. Co szykuje Apple?

iMac z ekranem 27 cali i nowym procesorem

Na najbliższe miesiące Apple przygotowuje jednak jeszcze kilka innych premier, w tym większą wersję iMaca z procesorem M1. Aktualnie najnowszy model okazał się świetnie przyjętym i ocenianym komputerem, ale zaledwie jeden wariant wielkości ekranu (24-calowy) to zbyt mało dla wielu użytkowników, którzy na nich pracują. W drodze ma być 27-calowy iMac, który zastąpi w ofercie modele z procesorami Intela – te są wciąż sprzedawane.

iPad Pro oraz Macbook Air z nowymi ekranami mają trafić do sprzedaży (dopiero) w przyszłym roku

Co ciekawe, pojawiają się pierwsze wzmianki o tym, że następny debiut nowych komputerów od Apple (oprócz iMaca ma być pokazany nowy MacBook Air) zbiegnie się z premierą nowego układu M1X lub M2(X), który będzie oczywiście wydajniejszy od swojego poprzednika. Przypomnijmy, że od debiutu M1 minie tej jesieni dokładnie rok, więc to może być dobra okazja, by pokazać światu, że firma z Cupertino zdołała go dopracować.

Apple Watch 7 – nowy kształt, brak Touch ID