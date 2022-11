God of War Ragnarok już od niespełna dwóch tygodni podbija serca coraz większej ilości graczy, zbierając świetne oceny recenzentów. Udana kontynuacja przygód Kratosa i Artusa nie przypadła jednak wszystkim do gustu. Międzynarodowa organizacja na rzecz etycznego traktowania zwierząt zgłosiła swój sprzeciw, domagając się zmian w grze.

Piekielnie zmarznięty pies piekielnej bogini

PETA, czyli organizacja non-profit, zajmująca się prawami zwierząt, to niewątpliwie bardzo potrzebny podmiot, ale czasem jej członkowie wpadają na dziwne pomysły. Tym razem pod nóż krytyki wpadł najnowszy tytuł Santa Monica Studio, z powodu… złego traktowania mitologicznych istot.

Nordycka mitologia ma to do siebie, że przewija się przez nią wiele zwierzęcych motywów. Są wilki Geri i Freki, wąż Jormungand czy pies Garm – piekielny pupil bogini zaświatów, który jest jednym z przeciwników w najnowszej odsłonie God of War. Kratos spotka go przykutego łańcuchami i leżącego mrozie. To właśnie ten obraz nie spodobał się organizacji, ze względu na propagowanie przemocy wobec zwierząt. PETA opublikowała na Twitterze specjalny film, gdzie karci twórców za nieodpowiedzialne podejście.

„Ten pies był przykuty łańcuchem na zewnątrz w zimnie od wieków. Kratos i Atreus znaleźli go w opłakanych warunkach, znoszącego zimne spustoszenia Fimbulwinter bez żadnego schronienia. Bez dostępu do jedzenia (oprócz Kratosa) i wody. Wszystkie psy zasługują na kochające domy i ciepłe kanapy, nawet jeśli mają 18 metrów wzrostu. Jeśli tobie jest zimno, im też jest zimno” – PETA

Organizacja poprosiła Sony o stworzenie „trybu PETA”, pozbawionym przemocy wobec zwierząt. Choć idea jest piękna, to wątpię, że developer przyczyni się do prośby. Tysiące prawdziwych zwierzaków potrzebuje bowiem pomocy znacznie bardziej, niż mitologiczny pies z gry wideo – zwłaszcza teraz, gdy temperatury nocą spadają poniżej zera.

God of War Ragnarok ma duże szanse na tytuł gry roku, ale możemy być pewni, że PETA na niego nie zagłosuje...