The Game Awards 2022 nadchodzi wielkimi krokami - a dzisiaj poznaliśmy wszystkie nominacje!

Znamy już wszystkie nominacje. Która firma ma szansę na najwięcej statuetek?

Już 8 grudnia odbywa się najważniejsze święto dla graczy (mając oczywiście na uwadze, że tegoroczne E3 zostało anulowane), a z dniem dzisiejszym poznaliśmy wszystkie nominacje oraz możemy rozpocząć głosowanie we wszystkich kategoriach, które jest dostępne na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia. Całość zakończy się 7 grudnia, więc macie jeszcze trochę czasu.

Która firma ma szansę na zdobycie największej liczby statuetek? Na pierwszym miejscu bez większych zaskoczeń znajduje się Sony Interactive Entertainment, które ma szansę na zdobycie aż 20 nagród. Drugie miejsce należy ex aequo do Nintendo i Annapurna Interactive (11 nominacji), a podium zamyka Bandai Namco z 8 nominacjami. Na wyróżnienie zasługuje również Riot Games, które ma szansę zdobyć aż 6 statuetek.

Jeśli chodzi o wyróżnienia dla samych gier, to szansę najwięcej statuetek ma God of War Ragnarok, który może pochwalić się aż 10 nominacjami. Jako drugie, po 7 nominacji, ma zarówno Elden Ring jak i Horizon: Forbidden West. Największym zaskoczeniem może być Stray, który może zdobyć aż 6 nagród, lecz twórcy A Plague Tale: Requiem również mają powody do dumy - zostali nominowani aż w 5 kategoriach.

The Game Awards 2022 - wszystkie nominacje

Przejdźmy jednak do tego, co ciekawi nas najbardziej. Oto lista wszystkich ogłoszonych dziś nominacji!

Gra roku:

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Najlepsza reżyseria:

Elden Ring

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

Najlepsza narracja:

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Immortality

Najlepszy kierunek artystyczny:

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

Najlepsza muzyka:

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarok

Metal: Hellsinger

Xenoblade Chronicles 3

Najlepsze udźwiękowienie:

Call of Duty: Modern Warfare II

Elden Ring

God of War Ragnarok

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Najlepsza aktorka/najlepszy aktor:

Ashly Burch (Horizon Forbidden West)

Charlotte McBurney (A Plague Tale: Requiem)

Christopher Judge (God of War Ragnarok)

Manon Gage (Immortality)

Sunny Suljic (God of War Ragnarok)

Gra z największym przesłaniem:

A Memoir Blue

As Dusk Fall

Citizen Sleeper

Endling - Extinction is Forever

Hindsight

I was a Teenage Excolonist

Najlepiej rozwijana gra:

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Najlepsza gry indie:

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray

Tunic

Najlepsza gra mobilna:

Apex Legends Mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

Marvel Snap

Tower of Fantasy

Najlepiej wspierana gra:

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man's Sky

Fortnite

Największa innowacyjność:

As Dusk Falls

God of War Ragnarok

Return to Monkey Island

The Last of Us Part I

The Quarry

Najlepsza gra VR/AR:

After the Fall

Among Us VR

Bonelab

Moss: Book II

Red Matter 2

Najlepsza gra akcji:

Bayonetta 3

Call of Duty: Modern Warfare II

Neon White

Sifu

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Najlepsza gra przygodowa:

A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

Tunic

Najlepsza gra RPG:

Elden Ring

Live a Live

Pokemon Legends: Arceus

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

Najlepsza bijatyka:

DNF Duel

Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

The King of Fighters XV

Multiversus

Sifu

Najlepsza gra familijna:

Kirby and the Forgotten Land

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

Najlepszej gra symulacyjna/strategiczna:

Dune: Spice Wars

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Total War: Warhammer III

Two Point Campus

Victoria 3

Najlepsza gra sportowa/wyścigowa:

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

OlliOlli World

Najlepsza gra multiplayer:

Call of Duty: Modern Warfare II

Multiversus

Overwatch 2

Splatoon 3

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Najlepszy twórca treści:

Karl Jacobs

Ludwig

Nibellion

Nobru

QTCinderella

Najlepszy debiut indie:

Neon White

Norco

Stray

Tunic

Vampire Survivors

Najbardziej wyczekiwana gra:

Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsza gra e-sportowa:

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

League of Legends

Rocket League

Valorant

Najlepszy zawodnik e-sportowy:

Jeong "Chovy" Ji-Hoon

Lee "Faker" Sang-Hyeok

Finn "Karrigan" Andersen

Oleksandr "s1mple" Kostyliev

Jacob "yay" Whiteaker

Najlepsza drużyna e-sportowa:

DarkZero Esports

FaZe Clan

Gen.G

LA Thieves

Loud

Najlepszy trener e-sportowy:

Andrii "B1ad3" Horodenskyi

Matheus "bzkA" Tarasconi

Erik "d00mbr0s" Sandgren

Robert "RobbaN" Dahlström

Go "Score" Dong-Bin

Najlepsze wydarzenie e-sportowe:

EVO 2022

2022 The League of Legends World Championship

PGL Major Antwerp 2022

The 2022 Mid-Season Invitational

Valorant Champions 2022

Najlepsza adaptacja gry:

Arcane: League of Legends

Cyberpunk: Edgerunners

Filuś i Kubuś

Sonic the Hedgehog 2

Uncharted

Jakie są Wasze głosy? Podzielcie się swoimi typami w komentarzach!