Według najnowszych doniesień Sony prowadzi rozmowy z Amazonem na temat serialowej adaptacji gry God of War. Być może w niedalekiej przyszłości Kratos dołączy do gwiazd Prime Video.

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe lata będą dobrym czasem dla społeczności graczy. Chociaż w sumie zależy jak na to spojrzeć. Z jednej strony obserwujemy ostatnio bardzo duże zainteresowanie platform streamingowych w zakresie ekranizacji gier wideo, z drugiej jednak dobrze wiemy, że dobra adaptacja gry to rzadkie zjawisko. Już teraz w kinach odbywają się seanse całkiem znośnego Uncharted, na horyzoncie majaczy serial na podstawie Halo, a niedawno pisaliśmy także o nadchodzącej produkcji Netfliksa osadzonej w uniwersum Bioshock. Nic więc zatem dziwnego, że Sony – posiadające pokaźną bazę ekskluzywnych tytułów – planuje wyprodukować serial z brodatym pogromcą bogów w roli głównej.

Kratos i Arteus w Amazon Prime Video?

Jak donosi serwis Deadline, Sony jest na etapie prowadzenia rozmów i negocjacji nad projektem serialu na podstawie serii gier God of War. Nie znamy jeszcze szczegółów odnośnie miejsca akcji, ale biorąc pod uwagę ogromną popularność nordyckiej odsłony God of War obstawiałbym osadzenie fabuły właśnie w tych klimatach. Za produkcję będą odpowiedzialni prawdopodobnie Mark Fergus i Hawk Otsby, będący producentami wykonawczymi świetnie ocenianego The Expanse. Jeśli twórcom uda się utrzymać równie mocny i surowy klimat to perypetie Kratosa mogą stać się hitem Prime Video.

Źródło: Sony

Amazon igra z ogniem, tykając się tak ikonicznych produkcji. Serialowa adaptacja Władcy Pierścieni spotkała się z falą krytyki tylko na podstawie samego zwiastuna, co pokazuje, jak wielkie są oczekiwania fanów. A to przecież niejedyny klasyk, za który zabrał się Amazon. Do oferty Prime Video mają dołączyć także adaptacje kultowego Mass Effect oraz Fallouta. To gry mające dość konserwatywne grono oddanych fanów. Jestem więc przekonany, że każde odstępstwo od kanonu będzie mocno krytykowane.