Netflix nawiązał współpracę z 2K Games i Take Two Interactive. Jej efektem będzie film oparty na fabule serii Bioshock.

Są takie gry, które od pierwszego kontaktu sprawiają wrażenie idealnych produkcji do zekranizowania. Bioshock ma wszystko czego potrzeba. Charakterystyczne postacie, wciągającą fabułę i niepowtarzalny klimat. Oby tylko Netflix tego nie spartaczył.

Big Daddy w drodze na Netflix

Bioshock to seria pierwszoosobowych strzelanek, wydawanych pierwotnie na PC i Xbox 360. Akcja dwóch pierwszych części rozgrywała się w podwodnym mieście Rapture i mówiąc szczerze, to właśnie tę lokalizację chciałbym zobaczyć najbardziej. Trzecia część serii – osadzona w utopijnej metropolii w chmurach – zdaniem wielu fanów pozbawiona została oryginalnej atmosfery. Na ten moment niestety nie wiadomo, czy Netflix zainspiruje się konkretną częścią, czy może też będzie to filmowa adaptacja oparta luźno na franczyzie. Na oficjalnym Twitterze platformy znalazła się jedynie informacja o nawiązaniu współpracy między firmami oraz ikoniczna postać Big Daddy’ego.

Nie podano jeszcze szczegółów dotyczących obsady, reżysera ani daty premiery. Fakt jest jednak taki, że Netflix ma naprawdę duże pole do popisu. Jeśli uda im się oddać posępny klimat pogrążonego w wewnętrznych konfliktach Rapture to możemy otrzymać naprawdę solidną produkcję. Dla sympatyków serii to kolejna dobra wiadomość. 2K od 2019 roku pracuje bowiem nad nową częścią Bioshock, która może zostać zaprezentowana już niebawem.

Źródło: 2K

Nie jest to pierwsza próba przeniesienia serii na wielki ekran. Wytwórnia Universal posiadała już prawa do adaptacji, jednak rozmach i szczegółowość świata gry przytłoczyła ekipę pracującą nad filmem. Reżyser wyjaśnił, że projekt porzucono między innymi przez wysokie koszta. Netfliks ma w zwyczaju produkować bardzo przeciętne filmy. Oby współpraca z twórcami Bioshock nie okazała się strzałem w kolano.