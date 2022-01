Zwiastun serialu Halo na podstawie gry

Jeśli jesteście oddanymi fanami Halo to na pewno od razu zwrócicie uwagę na... głos Master Chiefa. Komentarze są pełne reakcji na tę niespodziankę, bo przez lata gry przyzwyczajały nas do czegoś innego. Poza tym zapowiedź została odebrana całkiem dobrze - zwiastun jest pełen dynamicznych scen, eksplozji, nie brakuje w nim akcji, ale jak wielokrotnie powtarzano to historia będzie decydująca. Po raz pierwszy na ekranie mamy za to okazję zobaczyć Cortanę.

Data premiery serialu Halo. Kiedy zobaczymy go w Polsce?

Serial Halo jest realizowany dla Paramount+. To nowa platforma VOD działająca już na kilku rynkach, ale nie w Polsce. Zapowiedziano, że treści z niej będą wchodzić w skład jeszcze innego tworu, który zadebiutuje w tym roku w naszym kraju. Mowa o SkyShowtime, który łączyć będzie w sobie wiele różnych podmiotów, marek i franczyz. Trudno więc przewidzieć, czy do 24 marca usługa zostanie uruchomiona w Polsce, ale szanse na to są naprawdę nikłe.

Wygląda więc na to, że seria "Halo" nie pojawi się u nas w dniu globalnej premiery, lecz będziemy musieli na nią zaczekać nieco dłużej. Jak długo? Trudno powiedzieć, gdyż nowy sezon "Dexter: New Blood" zdążył się zakończyć, a my nic nie wiemy o jego pojawieniu się w Polsce. Włodarze serwisu najwyraźniej pragną wejść na nowe rynki z zupełnie nowymi dla nich treściami i nie sprzedają praw do ich dystrybucji innym platformom czy stacjom telewizyjnym.

Serial nie należy do kanonu, a twórca 1. sezonu nie wróci do pracy

Wiemy, że serial "Halo" nie będzie dotykał znanej z gier fabuły. Postanowiono utworzyć alternatywną linię czasu, w której wydarzenia nie są powiązane ze znanymi graczom historiami. W ten sposób nie tylko zabezpieczono kanon, który jest tak ważny dla dużej części fanów, ale także pozostawiono sobie mnóstwo swobody na stworzenie angażujące historii bez większych zobowiązań.

W serialu zobaczymy Pablo Schreibera jako Master Chief, Jen Taylor zagra towarzyszkę głównego bohatera Cortanę oraz Nataschę McElhone jako dr Catherine Halsey, a także Danny’ego Sapaniego jako Kapitana Jacoba Keyesa. Wśród twórców serialu znaleźli się Steven Kane oraz Kyle Killen, ale ten pierwszy - pomimo zapowiedzi nakręcenia 2. sezonu - postanowił nie wrócić w roli showrunnera. Pytanie, czy uznał, że jego praca została tu ukończona i postanowił zmienić projekt, czy już teraz przeczuwa, jaki może być odbiór serialu przez widzów i zamknął furtkę odnośnie jego udziału w kontynuacji?

W tym roku zobaczymy też film Uncharted

Pomimo wielu wpadek, w tym najbardziej dla mnie bolesnej w postaci filmu "Max Payne", Hollywood nie odpuszcza historii znanych z gier. Nowy "Tomb Raider" nie przyjął się za dobrze, ale kolejny klasyk z konsol zmierza na duży ekran - w tym roku w kinach zobaczymy film "Uncharted" z Tomem Hollandem i Markiem Wahlbergiem.