Telefony jakie znamy stają się coraz bardziej zaawansowane. W dzisiejszych komórkach mamy coraz lepsze aparaty, wyposażone w coraz lepszą stabilizację obrazu i algorytmy, które potrafią zdziałać cuda - od zrobienia zdjęcia w całkowitej ciemności po usunięcie niepotrzebnych osób ze zdjęcia. Bardzo podobnie jest z ekranami, które dziś mogą wyświetlić nawet milion kolorów, potrafią odświeżać się z zawrotnymi prędkościami, mają wysoką jasność maksymalną i precyzyjnie odwzorowują kolory. Bateria? Tu mamy coraz szybsze ładowanie? Głośniki? Te powstają we współpracy z najlepszymi firmami z branży audio, by zapewnić jak najlepsze doświadczenia użytkownika.

Jednak jak pewnie zauważyliście, pomimo, że każdy aspekt telefonu uległ znaczącej poprawie, jest jedna rzecz, która w tym zestawieniu nie występuje i jest nią technologia przesyłu sygnału audio przez kabel minijack. To z kolei zrodziło mi w głowie pytanie:

Jak bardzo w ogóle potrzebujemy realnie gniazd minijack w smartfonach?

Jeżeli chodzi o audio, to wiadomo, że w przypadku telefonów w znakomitej większości jest ono dostarczane do użytkownika przez słuchawki. Od wielu lat, są to głównie słuchawki bezprzewodowe i w tym aspekcie mamy do czynienia z naprawdę dużym rozwojem. Słuchawki korzystają z coraz lepszych kodeków przesyłu dźwięku (aptX HD, LDAC) mających zapewnić jak najwyższą jakość bądź też - najniższą latencję. Poza tym, same słuchawki bezprzewodowe wyposażone są w technologie, o których w analogowych pchełkach można tylko pomarzyć.

Mówię tu przede wszystkim, że teraz nawet w tanich modelach mamy dobrze działające ANC, a do tego na rynku znajdziemy już słuchawki, które np. dostosowują redukcję szumów do sytuacji i miejsca, w którym się znajdujemy. Niektóre potrafią wyłączyć muzykę i ANC, kiedy wykryją, że rozmawiamy, a inne - posiadają dodatkowe bonusy jak np. redukowanie konkretnych dźwięków, jak chociażby szum wiatru. Ponadto - same słuchawki też wyposażone są w technologie poprawiające jakość rozmów czy na przykład pozwalające na szybkie ładowanie.

Do czego zmierzam? Ano do tego, że chociaż na rynku wciąż możemy dostać wysokiej jakości słuchawki przewodowe, technologia w tym zakresie w kwestii telefonów komórkowych nie posunęła się nawet o jotę. Owszem, przez chwilę mieliśmy wyższej klasy DAC w telefonach LG, ale te niestety zwinęły się z rynku i w tym temacie na rynku pozostało praktycznie tylko posiadające mały udział Sony. W pozostałych przypadkach albo gniazda jack pozbyto się w ogóle, albo też - jest ono potraktowane po macoszemu. Jeżeli więc ktoś chce podłączyć wysokiej klasy słuchawki do smartfona, prawdopodobnie będzie potrzebował do tego dedykowanego DACa ze wzmacniaczem, który byłby je w stanie wysterować.

I oczywiście nie jest tak, że sytuacja taka ma miejsce tylko teraz. Chodzi po prostu o to, że rozwój technologii sprawił, że dziś słuchawki bezprzewodowe, nawet te relatywnie tanie, są w stanie dogonić, a nawet przegonić słuchawki "tradycyjne" pod kątem najważniejszego aspektu, czyli jakości. To z kolei budzi moje pytanie o sens trzymania gniazda jack w telefonach. Oczywiście - jeżeli spojrzymy na smartfony z perspektywy "jedno narzędzie do wszystkiego" czyli faktu, że im więcej urządzenie jest w stanie zrobić, tym lepiej, to sens trzymania gniazda jack jak najbardziej jest. Ba, z tego względu chociażby sam zamontowałem do swojego komputera czytnik płyt DVD. Natomiast jeżeli patrzymy na realne użycie, dziś ze świecą szukać osób które regularnie korzystają ze słuchawek przewodowych.

Rozwój branży w kierunku technologii bezprzewodowej, wraz z topowymi propozycjami jak AirPods Max czy Sony WH-1000XM5 tylko zdaje się to potwierdzać. Czy więc złącze jack jest w telefonach jeszcze potrzebne?