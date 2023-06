Słuchawki zamiast stereo w domu? Polecamy 3 audiofilskie modele, które zastąpią Ci duże stereo

Jest jednak bardzo ciekawa alternatywa, która pod kilkoma względami może okazać się bardziej trafnym wyborem.

Mowa oczywiście o słuchawkach lub zestawie słuchawek ze wzmacniaczem słuchawkowym, które rzadko mogą być podawane jako zamiennik dla domowego systemu stereo, ale wbrew pozorom zestawienie ze sobą tych dwóch możliwości jest bardzo sensowne. Gdy mówimy o zestawie audio do domu, który ma spełnić nasze oczekiwania pod względem wykonania, użytych materiałów, a przede wszystkim brzmienia, to wydatek może oscylować w okolicach 5 tysięcy złotych.

Maksymalne wykorzystanie go będzie jednak wiązać się z pewnymi ograniczeniami, na przykład tym związanym z życiem we wspólnocie, jeśli sąsiadujemy ściana w ścianę z innymi mieszkańcami. Nie zawsze też inni domownicy mogą mieć ochotę na odsłuch tego samego gatunku czy wykonawcy, co my.

Słuchawki zamiast zestawu stereo?

Taki problem rozwiązują każde słuchawki, ale nie każde będą w stanie zastąpić audiofilski zestaw audio. Co więcej, dzięki odpowiednim słuchawkom jeszcze bardziej będziemy mogli docenić odsłuchiwane albumy, ponieważ nie jesteśmy wtedy podatni na inne bodźce i dźwięki z zewnątrz, a płynąca prosto do naszych uszu muzyka będzie bogatsza w dźwięki i czystsza. Takie dyskretne rozwiązanie nie jest poddane żadnym limitom, co do pory, rodzaju czy głośności słuchanej muzyki. Nie jesteśmy też dzięki nim przywiązani do konkretnego pomieszczenia. A co najważniejsze - nie musimy rezygnować z odpowiadającej nam jakości dźwięku.

Audio-Technica ATH-A1000Z

Proponowane modele słuchawek audiofilskich

Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was trzy różne propozycje słuchawek, które będą odpowiedzią na wyżej opisane potrzeby. Mamy też propozycje wzmacniaczy, które będziecie mogli podłączyć nawet do komputera czy smartfona i w ten sposób znacząco poprawić brzmienie podłączonych słuchawek. Jest także coś wyjątkowego, co w dużym stopniu ułatwi kontrolowanie i słuchanie odtwarzanej muzyki w różnych pomieszczeniach bez uszczerbku na jakości, zaś o tym przeczytacie pod koniec naszego materiału.

Audio-Technica ATH-A1000Z

Zacznijmy od zamkniętych słuchawki hi-fi od cenionej marki Audio-Technica. Mowa o modelu ATH-A1000Z wycenianym w chwili powstawania artykułu na 1899 zł. Wyróżniają się one doskonałym brzmieniem basu i szerokim zakresem niskich tonów (5-43 000 Hz), co jest efektem zastosowania systemu Double Air Damping. Te słuchawki posiadają również imponujące pasmo przenoszenia od 5 Hz do 45 kHz, charakteryzującą się klarownością i naturalnością, które są typowe dla sygnałów audio wysokiej rozdzielczości, przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższej czystości brzmienia.

Audio-Technica ATH-A1000Z

To osiągnięcie jest możliwe dzięki zastosowaniu nowatorskich przetworników o średnicy 53 mm, które posiadają cewki nawinięte z miedzi beztlenowej (OFC7N). Dzięki temu, że proces składania i montażu odbywa się ręcznie w japońskiej siedzibie w Tokio, firma Audio-Technica może zagwarantować wysoką jakość i unikalny charakter każdego egzemplarza słuchawek ATH-A1000Z. To przyczynia się do ich renomy jako produktów premium, a aluminiowe obudowy nie tylko prezentują się pięknie, ale również przyczyniają się do solidnej konstrukcji i trwałości słuchawek.

Audeze LCD-2 Classic

Drugą propozycją jest model, który przywodzi na myśl minione czasy, za którymi tęskni mnóstwo słuchaczy. LCD-2 Classic, kosztujący 4699 zł (na dzień 15.06.2023), jest bowiem odpowiedzią na liczne prośby i opinie użytkowników, którzy tęsknili za ciepłym brzmieniem oryginalnego modelu LCD-2 sprzed dziesięciu lat. Audeze skupiło się na opracowaniu słuchawek, które zachowują tę wyjątkową jakość dźwięku, jednocześnie oferując lżejszą konstrukcję dla większego komfortu użytkowania. W przypadku modelu LCD-2 Classic, pasmo przenoszenia obejmuje imponujący zakres od 10 Hz do 50 kHz. Oznacza to, że słuchawki są w stanie reprodukować zarówno niskie, jak i wysokie częstotliwości dźwięku z doskonałą przejrzystością i precyzją.

Audeze LCD-2 Classic

Audeze LCD-2 Classic

Szerokie pasmo przenoszenia pozwala na doświadczenie każdego niuansu dźwięku, co jest szczególnie atrakcyjne dla audiofilów i melomanów, którzy szukają jak najbardziej autentycznego i immersyjnego brzmienia. Zamiast drewnianych wieńców, zastosowano nylonowe pierścienie z krystalicznymi wtrąceniami. Obudowy nauszników są wykonane z tworzywa sztucznego, a pałąk nagłowny z metalu, pod którym znajduje się pas z syntetycznej skóry z łatwością dostosowujący się do kształtu głowy użytkownika. Dzięki lokalnej produkcji w fabryce Audeze mieszczącej się w południowej Kalifornii, firma ma możliwość ścisłej kontroli jakości i doskonalenia opracowywanych na miejscu projektów.

LCD-X Creator Edition

Świadczy o tym następny z proponowanych przez nas modeli LCD-X Creator Edition. Słuchawki Audeze są znane z niezwykle dynamicznego, neutralnego i dokładnego dźwięku, który doskonale sprawdza się przy słuchaniu różnych gatunków muzyki. Te wyjątkowe słuchawki zdobyły uznanie wśród inżynierów dźwięku, muzyków i audiofilów, którzy doceniają perfekcyjną czystość i precyzję brzmienia. Słuchawki Audeze LCD-X Creator Edition wykorzystują rewolucyjne przetworniki planarne, a dzięki cienkiej i większej membranie oraz równomiernemu napędzaniu magnesów, słuchawki osiągają minimalne zniekształcenia dźwięku.

Audeze LCD-X Creator Edition

Do dobrych słuchawek potrzebny jest dobry wzmacniacz

By to jednak osiągnąć, niezbędny jest też odpowiedni wzmacniacz, który będzie pracował w parze słuchawkami. Mało które urządzenia dostępne na rynku dla konsumentów są gotowe obsłużyć i wykorzystać potencjał wyżej opisywanych słuchawek w choćby minimalnym stopniu. Zanim dźwięk trafi do słuchawek, a następnie naszych uszu, musi być odpowiednio przetworzony, a do można wykorzystać np. niezwykle mobilny, ale o dużych możliwościach wzmacniacz słuchawkowy DragonFly Cobalt. Oferuje on imponujące napięcie wyjściowe na poziomie 2,1 V, co pozwala na wysterowanie każdych słuchawek, a cyfrowa regulacja głośności bit-perfect zapewnia doskonałe proporcje między sygnałem a szumem. To bardzo dobra propozycja dla każdego, kto nie planuje soczystych wydatków, ale chciałby postawić pierwszy krok ku lepszemu brzmieniu.

Audioquest DragonFly Cobalt

Audioquest DragonFly Cobalt

Bluesound NODE X - streamer dla audiofilów

Dla bardziej wymagających słuchaczy dostępne są bardziej zaawansowane modele od cenionej marki Lehmannaudio. Urządzeniem, na które na pewno warto zwrócić uwagę jest streamer NODE X od Bluesound pozwalający całkowicie odmienić to, jak obcuje się z muzyką w całym domu. Bez problemu radzi sobie z 24-bitowym strumieniem hi-res przy 192 kHz, MQA, a także obsługuje serwisy streamingowe oraz radia, a także lokalne strumieniowanie dźwięku. Sterujemy nim za pomocą urządzeń mobilnych, komputera, dedykowanego pilota, a nawet asystentów głosowych jak Siri, Asystent Google czy Alexa. Bez problemu włączymy go również do systemu smart home (m. in. Lutron, Elan, RTI lub Crestron) w naszych czterech ścianach. Sprzęt może się pochwalić unowocześnionym przetwornikiem ESS Sabre, czterordzeniowym procesorem 1.8GHz ARM CORTEX A53 i wzmacniaczem słuchawkowy klasy high-end z technologią THX AAA.

Bluesound NODE X

Bluesound NODE X

Oczywiście wyżej opisane propozycje nie są jedynymi, które mogą sprawdzić się równie dobrze lub lepiej niż domowy zestaw stereo gwarantujący świetne wrażenia dźwiękowe. Pewna doza indywidualizmu w takim przyswajaniu dźwięków też może działać korzystnie na odsłuch, jeśli zależy nam na jakości, docenieniu detali i mocy brzmienia, a także mobilności, gdyż nie jesteśmy ograniczeni do umiejscowienia zestawu. Dla wielu osób może to być właśnie to, czego szukają, ale w innej formie, niż się spodziewali, dlatego zdecydowanie warto rozważyć taki wariant.