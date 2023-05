Muzyka z gramofonu na słuchawkach bezprzewodowych? Polecamy 3 gramofony z Bluetooth

Rosnącego zainteresowania nie przegapiają producenci sprzętu, którzy wychodzą naprzeciw nawet bardziej niszowym potrzebom, jak na przykład gramofony z wbudowanym Bluetoothem.

To prawdziwy powrót winyli!

Ostatnie lata to regularny wzrost sprzedaży płyt winylowych, a w marcu tego roku okazało się, że czarne krążki sprzedają się lepiej niż kompakty. Doszło do tego po kilku dekadach. Status quo rynku muzycznego zostało naruszone po dokładnie 36 latach - tyle czasu minęło od 1987 roku. Trendu nie zahamowały nawet wyższe ceny płyt winylowych, które wynikają oczywiście głównie z większych kosztów tłoczenia czarnych krążków oraz droższej spedycji i magazynowania.

To wcale nie przeszkadza (początkującym) pasjonatom przed rozpoczęciem przygody z winylami, które w odróżnieniu od cyfrowo dystrybuowanej muzyki dają poczucie namacalności i bezpośredniego obcowania z danym wydawnictwem, a w porównaniu z kompaktami są ciekawszym i bardziej zmysłowym nośnikiem, ze względu na większy rozmiar okładki, specyfikę płyt winylowych i wyjątkowe wydania. Tych ostatnich w upływających latach tylko przybywa, a różnorodność nowości jest naprawdę spora. Prawie każda większa premiera otrzymuje specjalne, limitowane lub kolekcjonerskie wydania, w których płyty winylowe mają różne kolory, są przezroczyste lub oznaczone pewnymi wzorami. Nie brakuje też wydań okraszonych przeróżnymi dodatkami jak artbooki, książeczki, fotografie i inne gadżety stworzone z myślą o fanach i entuzjastach.

Rosnąca popularność winyli pokazuje, że nie jest to już nośnik tak niszowy, jak w poprzednich dekadach, kiedy to słuchacze preferowali kasety, kompakty czy streaming. Obecnie winylami zainteresowani są nowi fani, którzy cechują się szczególnymi oczekiwaniami i potrzebami. Używanie gramofonu nie jest dziś równoznaczne z posiadaniem rozbudowanego i drogiego systemu audio. Oprócz związanych z tym kosztów ważna jest też przestrzeń przeznaczona na przechowywanie wzmacniaczy i kolumn, a nie każdy chce lub może sobie na to pozwolić.

Gramofony ewoluują. Zobaczcie, co potrafią

W konsekwencji ewoluuje także rynek gramofonów, które nie powstają już jedynie z myślą o audiofilach i purystach jakościowych. Tutaj mogą pojawić się komentarze dotyczące sprzeczności dwóch idei, ponieważ dla wielu osób winyle i towarzyszący im ekosystem oznaczają najwyższą (i jedyną odpowiednią) jakość, w której można słuchać muzyki. Nie brakuje jednak osób, które są przyciągane przez winyle perspektywą posiadania kolekcji takich płyt i sprawia im przyjemność odsłuch takich krążków, jak również obrazek obracającej się płyty na szafce czy parapecie, gdy muzyka rozbrzmiewa po pomieszczeniu lub… w słuchawkach. Dla takich osób, które kierują się przede wszystkim względami estetycznymi, w czym nie ma oczywiście nic złego, powstają kolejne modele gramofonów wyposażone w dodatkowe rozwiązania, jak właśnie moduł Bluetooth umożliwiający bezprzewodowe podłączenie słuchawek.

Taki scenariusz otwiera przed słuchaczami zupełnie nowe możliwości, ponieważ w trakcie odsłuchu nie zakłócają one spokoju pozostałym domownikom w przypadku współdzielonej przestrzeni, a co najważniejsze dysponują oni o wiele większą swobodą w kontekście zlokalizowania gramofonu niemalże w dowolnym miejscu. W takich okolicznościach nie ma większego znaczenia obszar wokół odtwarzacza, gdyż nie jest wymagane zarezerwowanie przestrzeni na dodatkowe komponenty zestawu, a dzięki sporemu zasięgowi Bluetooth bez żadnych przeszkód można indywidualnie rozkoszować się muzyką (i charakterystycznymi dla starszych, wysłużonych płyt trzaskami). Nie brakuje osób, dla których gramofon będzie też świetnym elementem wyposażenia do salonu czy gabinetu, a skoro znajdzie się już dla niego miejsce, to dodatkowo warto wykorzystać jego nowoczesne możliwości, jeśli wybierzemy odpowiedni model.

Gramofony z Bluetooth. Trzy polecane modele

Wśród trzech polecanych przez nas modeli znalazły się House of Marley Stir It Up Wireless, Audio-Technica AT-LP120XBT-USB i Yamaha MusicCast Vinyl 500. Każdy z nich charakteryzuje się obecnością łączności Bluetooth, dzięki czemu błyskawicznie sparujemy z odtwarzaczem dowolne słuchawki bezprzewodowe czy głośniki. Pierwszy z modeli to automatyczny gramofon z paskowym napędem - obsługuje najpopularniejsze prędkości odtwarzania (33, 45). Posiada proste ramię, na którym znalazł się grawer poświęcony Bobowi Marleyowi.

House of Marley Stir It Up Wireless

Do atutów gramofonu można też zaliczyć złącze Jack 3,5mm, dzięki któremu słuchawki można podłączyć w sposób tradycyjny, przewodowy, ale jest tu też wyjście RCA umożliwiające połączenie marleyowego odtwarzacza z klasycznym systemem stereo. Parowanie z urządzeniami Bluetooth możliwe jest po wciśnięciu pokrętła odpowiedzialnego za regulację głośności - bardzo intuicyjne. Dla tych, którzy zapragnęliby zabrać brzmienie winyli ze sobą, gramofon Stir Up Wireless oferuje nagrywanie dźwięku na komputerze poprzez złącze USB. Konstrukcja sprzętu została wykonana z dbałością o szczegóły - talerz powstał z recyklingowanego aluminium, obudowę przygotowano z drewna bambusowego, a opisywane wcześniej ramię wykończono ze stali nierdzewnej.

Dla bardziej wymagających słuchaczy swoje propozycje mają też cenione marki Audio-Technica i Yamaha. Pierwsza z nich proponuje model AT-LP120XBT-USB, który można określić mianem klasyki w swoim segmencie, jak i pod względem formy. Jako jedyny z trzech opisywanych gramofonów oferuje napęd bezpośredni - niewymagający użycia paska, lecz korzystający z silnika napędzającego talerze poprzez centralny trzpień. W gramofonie znajdziemy moduł Bluetooth 5.0 kompatybilny z kodekiem Qualcomm aptX, złącza RCA i USB, zaś ramię posiada kształt litery S i pozwala na regulację siły nacisku. To model niezwykle uniwersalny, gdyż obsługuje prędkości 33 ⅓, 45 i 78 obrotów na minutę, ale i pozwalający na pełne doświadczenia z obsługi takiego sprzętu, gdyż jest to gramofon wymagający manualnej obsługi.

Audio-Technica AT-LP120XBT-USB

Yamahę MusicCast Vinyl 500 można natomiast nazwać multimedialnym kombajnem, ponieważ oprócz odtwarzania płyt winylowych i wsparcia dla Bluetooth, gramofon wspiera ekosystem MusicCast oferujący Spotify Connect (nawet bez konta premium), AirPlay 2 oraz współpracę z Asystentem Google - wszystko to możliwe jest dzięki obsłudze Wi-Fi (2,4 lub 5 GHz). Na kolekcjonerów i posiadaczy biblioteki plików FLAC czy DSD na dyskach NAS czeka nawet opcja strumieniowania muzyki bezpośrednio do gramofonu z własnej kolekcji. Sam gramofon cechuje się eleganckim wzornictwem, prostym ramieniem, napędem paskowym i obsługą prędkości odtwarzania 33 i 45. To model sterowany ręcznie z możliwością podłączenia systemu audio także dzięki złączom RCA.

Yamaha MusicCast Vinyl 500

Więcej rekomendowanych modeli gramofonów z Bluetooth

Oczywiście nie są to wszystkie modele oferujące łączność Bluetooth - powyżej mogliście się zapoznać z najchętniej wybieranymi gramofonami z tej kategorii. W ofercie sklepu Top-HiFi znajdziecie aż 17 gramofonów wspierające bezprzewodowe słuchawki i głośniki w przeróżnych przedziałach cenowych, o zróżnicowanym wykończeniu i szerokiej rozpiętości dodatkowych funkcji. Trudno więc wśród nich nie znaleźć czegoś dla siebie, a jedyna trudność dla mnie to chyba byłoby wskazanie tej jednej płyty, którą odsłuchałbym jako pierwszą.