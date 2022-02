Gmail wykryje, czy jesteś przed komputerem. Mniej bezsensowych powiadomień

Jeżeli mamy konto na Gmailu i pracujemy z wykorzystaniem tej poczty, często widzimy, jak bardzo system potrafi dublować powiadomienia. Każdemu z nas zdarzyło się pewnie po całym dniu odbierania i wysyłania maili spojrzeć na swój smartfon by zorientować się, że teraz trzeba się przekopać przez wszystkie te powiadomienia, które z tego tytułu przyszły w międzyczasie. Niestety, do tej pory nie było dobrego sposobu na synchronizację notyfikacji pomiędzy komputerem a smartfonem. Google jednak wpadło na bardzo ciekawy pomysł.

Gmail nie będzie powiadamiał cię, jeżeli wykryje, że używasz go też na komputerze

Jak donosi Techradar, Google pracuje właśnie nad funkcją wykrywającą, czy użytkownik pracuje aktywnie w przeglądarkowej wersji Gmaila. Nie ma niestety detali na temat tego, w jaki sposób zamierza to robić. Czy będzie śledził to, kiedy ostatnio w panelu została wykonana jakaś akcja, czy może odnośnie tego, czy poczta znajduje się właśnie na aktywnej zakładce? Szczegółów pewnie dowiemy się w momencie w którym funkcja ujrzy światło dzienne. Wiadomo jednak, że dzięki temu Google opracowało system, który zmniejszy liczbę niepotrzebnych powiadomień na smartfonie, co z pewnością uczyni pracę z wykorzystaniem Gmaila przyjemniejszą.

Zmiany są zapewne częścią większej całości. Niedawno Gmail przeszedł spory redesign jeżeli chodzi o swoją wersję przeglądarkową, a do poczty ma trafić sporo nowych funkcji, jak chociażby integracja wielu komunikatorów w pojedynczym oknie. Widać więc że Google mocno pracuje na to, by nie zostać z tyłu i utrzymać popularność jednej ze swoich topowych usług.

