Jak zapowiedzieli - tak zrobili. Google właśnie rozpoczęło implementację zapowiadanych funkcji Gemini do aplikacji Gmail. To jedne z tych zmian, których trudno nie zauważyć gołym okiem. Tym bardziej, że trafiły one na stronę główną aplikacji - wprost na szczyt skrzynki odbiorczej!

Sztuczna inteligencja w Gmail. Gemini trafia do skrzynki odbiorczej

Google od dawno zapowiadało, że ich model sztucznej inteligencji, Gemini, w szerszym aspekcie trafi prosto do Gmaila. Dotychczas był on już pomocnikiem, ale jeszcze próżno go było szukać na szczycie skrzynki odbiorczej: aż do teraz!

Źródło: https://9to5google.com/2024/08/29/gmail-qa-android/

Jak widać - pasek wyszukiwania tuż przy naszym awatarze odrobinę się zmniejszył, bo tuż obok niego znalazło się miejsce dla ikonki Gemini. Wybierając ją - możemy wejść w interakcję z mailowym AI, by efektywniej i bardziej intuicyjnie (bez żadnych tajnych komend i innych kombinacji) wpisywać interesujące nas zapytania. Wywołując asystenta Gemini - otwieramy okno tuż przy dolnej krawędzi ekranu - i w ten sposób możemy znacznie łatwiej przekopać się przez naszą skrzynkę. W niedalekiej przyszłości Gemini pozwoli w ten sposób przeszukiwać również nasz Dysk Google.

Źródło: https://9to5google.com/2024/08/29/gmail-qa-android/

Gemini także w widoku wiadomości

Na tym jednak jeszcze nie koniec obecności Gemini w naszej skrzynce. Bowiem asystent napędzany sztuczną inteligencją trafia również do widoku otwartego maila - i znajduje się tuż przy ikonce archiwizacji. Do czego może się tam przydać? Jeżeli macie dość przekopywania się przez długie maile - to Gemini podsumuje co w trawie piszczy. Możemy je troszeczkę rozbudować, albo zostawić w podstawowej, niezwykle krótkiej formie.

Opcji AI w Gmailu przybywa - a będzie ich jeszcze więcej!

Nowości powoli trafiają do użytkowników. Jak zwykle - falami i może to nieco przeciągnąć się w czasie. Nie zmienia to jednak faktu, że forma w jakiej widzimy AI tym razem bez wątpienia rewolucjonizuje sposób, w jaki będziemy korzystać z naszej skrzynki mailowej - a także jak będziemy nią zarządzać. To jedne z tych małych-wielkich zmian, które mogą przewrócić życia wielu z nas do góry nogami. I mam tu na myśli narzędzia takie jak te podsumowujące, czy też pisanie ładnych maili bez naszego wysiłku!