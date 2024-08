Google coraz więcej sił i uwagi poświęca rozwojowi swojej platformy AI Gemini. Trudno się dziwić - był czas, w którym internet oszalał na punkcie generatorów obrazów czy ChatGPT, a internetowy gigant nie za wiele miał w temacie do zaoferowania. Nie pozostało mu zatem nic innego jak tylko zakasać rękawy i wziąć się do pracy.

Firma szybko nadgoniła zaległości. I choć można dyskutować czy Google Gemini jest tak dobre jak algorytmy konkurencji, to bez wątpienia natywna integracja z najpopularniejszymi platformami i usługami na świecie jest asem w rekawie, o którym konkurencja może jej tylko pozazdrościć.

Ładniejsze maile dzięki Gemini. Nowa funkcja dopieści naszą korespondencję

Korzystając z Gemini do poprawiania wiadomości e-mail, użytkownicy mogą wybierać spośród następujących opcji: Formalizuj, Rozbuduj i Skróć. Niedawno dodaliśmy także opcję Dopracuj w wersji przeglądarkowej i mobilnej, która pozwala bez wysiłku udoskonalić wiadomości e-mail, oszczędzając czas. Na przykład, jeśli wprowadzisz wstępne notatki do wersji roboczej, Gemini może przekształcić treść w całkowicie formalną wersję , gotową do sprawdzenia jednym kliknięciem.

— czytamy w oficjalnym komunikacie na blogu Google. Cała ta magia dzieje się za pośrednictwem jednego kliknięcia, a przykłady które zaprezentowało Google na swoim blogu wyglądają spektakularnie. Jest tylko jeden problem: na tę chwilę, Gemini w języku polskim radzi sobie... dość miernie, a poza tym sporo opcji jest dla nas najzwyczajniej w świecie niedostępnych w ramach integracji usług.

Nowe funkcje związane z przepisywaniem wiadomości e-mail trafiają do użytkowników. Warto jednak mieć na uwadze, że podobnie jak wiele innych w temacie - zarezerwowane są wyłącznie dla kont z aktywnymi subskrypcjami jak Google One AI Premium czy Gemini Business and Enterprise.