Jak informuje Google, eksperci AI, którzy nazwani zostali Gemami, mają nam pomóc w realizacji trudnych projektów, planowaniu wydarzeń czy tworzeniu idealnych postów w mediach społecznościowych. Zapamiętują one szczegółowe instrukcje i jednocześnie oszczędzają czas na powtarzalnych lub trudnych zadaniach. Na starcie, Google udostępnia kilka Gemów, które można wykorzystać w różnych scenariuszach. Do wyboru są m.in.:

Partner w nauce : pomaga wyjaśnić skomplikowane tematy, czyniąc je łatwiejszymi do zrozumienia.

: pomaga wyjaśnić skomplikowane tematy, czyniąc je łatwiejszymi do zrozumienia. Partner do burzy mózgów : dostarcza Wam inspiracji — od nowych pomysłów na imprezę tematyczną po propozycje prezentu na nadchodzące urodziny.

: dostarcza Wam inspiracji — od nowych pomysłów na imprezę tematyczną po propozycje prezentu na nadchodzące urodziny. Doradca zawodowy : pomaga Wam zwiększać potencjał zawodowy, oferując szczegółowe plany doskonalenia umiejętności i osiągania celów.

: pomaga Wam zwiększać potencjał zawodowy, oferując szczegółowe plany doskonalenia umiejętności i osiągania celów. Redaktor tekstów : ulepsza jakość materiałów pisemnych, zapewniając jasne i konstruktywne uwagi, od gramatyki po strukturę.

: ulepsza jakość materiałów pisemnych, zapewniając jasne i konstruktywne uwagi, od gramatyki po strukturę. Partner w programowaniu: rozwija Wasze umiejętności programowania i może pomóc w tworzeniu projektów oraz nauce w trakcie pracy.

Google jest również gotowe na przywrócenie do Gemini generatora obrazów opartego na Imagen, który w lutym zniknął z usługi. Dlaczego? Generator tworzył grafiki, które stały w sprzeczności z prawdą historyczną. Choć mowa jest oczywiście o fikcyjnych grafikach wygenerowanych przez Sztuczną Inteligencję, na Google wylała się fala krytyki wskazująca, że takich rezultatów nie powinno być. Firma początkowo próbowała bronić swoich systemów, jednak ostatecznie przyznała rację, że tak nie powinno być i zdecydowała o wyłączeniu Imagen, mimo, że generowane za jego pomocą obrazy posiadały cyfrowy znak wodny wskazujący, że za stworzeniem tej grafiki stała AI. Teraz Imagen wraca w wersji "3", a Google obiecuje, że generowane za jego pomocą obrazy są jeszcze lepsze i nie powielają błędów swojego poprzednika. Co potrafi?

Imagen 3 wprowadzać ma nowy standard jakości, generując obrazy na podstawie zaledwie kilku słów. Google podaje, że użytkownicy mogą również poprosić Gemini o stworzenie grafik w różnych stylach — np. fotorealistycznego krajobrazu, teksturowanego obrazu olejnego czy fantazyjnej sceny w stylu animacji plastelinowej.

Generator obrazów wraca do Gemini. Ma być niezawodny i jeszcze lepszy

Imagen 3 wprowadza zaawansowane możliwości generowania obrazów wyposażone we wbudowane środki ochronne i zgodne z naszymi zasadami projektowania produktów. W różnych testach porównawczych Imagen 3 wypada korzystnie w porównaniu z podobnymi dostępnymi modelami. Podobnie jak Imagen 2, Imagen 3 używa SynthID, naszego narzędzia do znakowania wodnego obrazów generowanych przez AI. Nasze zasady projektowania są jasne: od początku do końca masz pełną kontrolę nad procesem twórczym. Jeśli pierwszy obraz, który otrzymacie, nie spełni Waszych oczekiwań, wystarczy napisać Gemini, co chcecie zmienić, a otrzymacie nowy obraz.

Nowe funkcje Gemini w pierwszej kolejności udostępnione zostaną posiadaczom abonamentów Gemini Advanced. To subskrypcja odblokowująca dodatkowe funkcjonalności związane z funkcjami AI oferowanymi przez Google. Gemini, w wersji bezpłatnej, oferuje pomoc w pisaniu, planowaniu, nauce i innych zadaniach, Dostęp do modelu 1.5 Flash, okno kontekstu obejmujące 32 tys. tokenów do prowadzenia długich rozmów oraz sprawdzanie informacji i wykonywanie zadań w kilku aplikacjach Google jednocześnie. Jeśli chcecie bardziej zaawansowane narzędzia, w tym te opisywane powyżej, musicie sięgnąć do portfeli. I to całkiem głęboko, bo Gemini Advanced kosztuje 97,99 zł miesięcznie (naliczane po pierwszym, bezpłatnym miesiącu).