Zdjęcia Google zaoferują nowe narzędzia. Tym razem do efektownej obróbki wideo

Google nie składa broni i ani na chwilę się nie zatrzymuje. Do Zdjęć Google zmierza kolejna wielka nowość!

Zdjęcia Google pozwoli na efektywną edycję wideo!

Platforma Zdjęcia Google nie bez powodu nazywa się, jak się nazywa. Ale jako że naszymi smartfonami na potęgę nie tylko wykonujemy fotografie, ale także regularnie nagrywamy zarówno krótsze jak i dłuższe formy wideo — wiele aplikacji traktuje te multimedia na równi. I na platformie Google bez problemu możemy od lat przechowywać i katalogować te drugie, jednak jeśli chodzi o opcje ich edycji - platforma zostawiła je daleko w tyle. Ale to miałoby się niebawem zmienić. Co ważne: cały proces ma być banalnie prosty.

Proste i efektywne narzędzia do edycji wideo wbudowane bezpośrednio w Zdjęcia Google!

Jak poinformowało Android Authority, w kodzie najnowszej wersji aplikacji odnaleziono ślady przygotowywania platformy do poważnych zmian w kwestii narzędzi służących do edycji wideo. Dotychczasowa sekcja "Spotlights" ma zostać całkowicie przemianowana na "Presets". A tam czekać mają na nas narzędzia, które jednym kliknięciem pozwolą nam uzyskać cieszące oko efekty. Jakie?

Tym razem nie chodzi o wyłącznie o kolory, ale także typowe montażowe sztuczki. W nasze ręce oddane zostaną cztery narzędzia: podstawowe cięcie (które nie tylko pozwoli pociąć materiał by były tam wyłącznie istotne dla nas sceny, ale również zadba o odpowiednie podkręcenie kolorów), slow-motion które efekciarsko spowolni wskazane przez nas fragmenty, przybliżenie oraz śledzenie. To ostatnie będzie miało za zadanie śledzić obiekt lub postać i nieustannie się na niej skupiać — odpowiednio przybliżając.

Znakomite narzędzia, które pozwolą zaoszczędzić dużo czasu!

Wiadomym jest, że takie sztuczki nie zastąpią poważnych, profesjonalnych, aplikacji do montażu. Nie zmienia to jednak faktu, że te zapowiadają się ciekawie - i dla wielu użytkowników platformy mogą okazać się na wagę złota. Zarówno przy tworzeniu krótkich form do social mediów, jak i rodzinnych pamiątek. Idealne w swojej prostocie!

Nowe funkcje mają trafić do Zdjęć Google w jednej z najbliższych aktualizacji!