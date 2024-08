Nie ma co owijać w bawełnę: Gmail nie zawsze wprowadza zmiany ku lepszemu. Czasem platforma chcąc co nieco ulepszyć - tak naprawdę pogarsza sytuację. Idealnym tego przykładem jest nowy wygląd skrzynki Gmail. A dokładniej rzecz biorąc: prezentacja kategorii.

Gmail zmienia sposób wyświetlania informacji o mailach z kategorii

Aplikacja Gmail od wielu lat oferuje automatyczną segregację wiadomości do kategorii takich jak Oferty, Społeczności czy Powiadomienia. Pozwala to łatwiej przefiltrować wszelkiej maści nowe treści które czasem hurtem wpadają do naszej skrzynki.

Źródło: https://9to5google.com/2024/08/27/gmail-subject-line-categories-android/

Zmianą którą wprowadza Google jest serwowanie na liście wiadomości dłuższego podglądu tematu maila, a nie po prostu nadawcy - jak miało to miejsce dotychczas. I niby nie ma w tym nic złego, to zmiana kosmetyczna... jednak w praktyce: podgląd tego co czeka na nas w tamtejszej skrzynce stał się znacznie gorszy. Dotychczas mieliśmy szansę zobaczyć tam nawet cztery różne wiadomości. Teraz, ze względu na długość tematu, gdy będą dwie - mamy szczęście.

Zmiana na gorsze w Gmail póki co trafia wyłącznie do aplikacji

U mnie zmiana nie jest jeszcze widoczna, a redakcja 9to5Google informuje, że takową zaobserwowali (póki co) wyłącznie w aplikacji mobilnej. Jest zatem szansa, że Google jedynie ją testuje - i poza Androidem nie pojawi się nigdzie więcej. A i z mobilnego systemu Google w niedalekiej przyszłości po prostu zniknie.