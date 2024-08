Mapy Google zmieniają się na naszych oczach. Kilka miesięcy temu zmieniono paletę kolorów z których korzystają najpopularniejsze mapy na świecie. W ostatnich tygodniach uproszczono pasek z nawigacją który widnieje przy dolnej krawędzi ekranu. Teraz zmienia się kolejny wizualny aspekt aplikacji: pinezki.

Nowy wygląd pinezek w Mapach Google. Drobna zmiana, ale trudna do przeoczenia

Pinezki na Mapach Google od lat wyglądały z grubsza tak samo — i dla wielu produktów były chlubnym przykładem, bo masa projektów właśnie w tej formie podawała pinezki u siebie. I nie mam tu na myśli wyłącznie aplikacji do nawigacji, ale także wszelkiej maści grafik gdzie wykorzystywano motyw pinezek.

Stare vs nowe pinezki Map Google. Źródło:https://9to5google.com/2024/08/27/google-maps-pin-redesign/

Nowa wersja Map Google nieco zmieni ich wygląd. Z jednej strony: nic w tym drastycznego. Wciąż będą czytelne i każdy użytkownik będzie wiedział o co chodzi. Ale w połączeniu z nową paletą kolorów i nowym kształtem pinezek: można powiedzieć, że to zupełnie nowa aplikacja. A gdy dodamy do tego jeszcze odświeżone menu w którym widnieją raptem trzy ikonki zamiast pięciu - nagle naszym oczom ukazuje się zupełnie nowa aplikacja.

Jak zatem wyglądają nowe ikonki? Są mniejsze i... dzięki białym obrysom: bardziej subtelne i lepiej pasujące do nowego designu map. Ale przede wszystkim są też krótsze co sprawia, że lepiej się prezentują na samych mapach.

Nowe pinezki w Mapach Google trafiają do użytkowników!

Nowość już trafia do użytkowników - ale tutaj nie wystarczy aktualizacja aplikacji. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, Google wprowadza je bowiem za pośrednictwem serwera - dlatego do kolejnych fal użytkowników docierają one krok po kroku!