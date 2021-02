Gmail na iOS po blisko trzech miesiącach doczekał się aktualizacji. Są i etykiety prywatności!

Jak widać — jest ich… sporo. Ale chyba nikt nie spodziewał się innego obrotu spraw — lwia część z tych etykiet raczej dla nikogo nie jest specjalnym zaskoczeniem. Jeżeli jest coś co mnie zaskoczyło z etykietami prywatności, to całe zamieszanie z nimi związane. Cisza ze strony Google sprawiała, że wokół tych etykiet prywatności zaczęły narastać teorie spiskowe. Czy Google co nieco przemodelowało by powyższa lista wyglądała tak, jak wygląda? Możliwe. Ale faktem jest, że obecnie wygląda dość przewidywalne i nic specjalnie mnie tam nie zaskoczyło. No może poza „innymi typami danych”, które brzmią dość złowieszczo, ale prawdopodobnie jest do tego dopisany odpowiedni PR, który wszystko ładnie opisze ;-).

Jest jeszcze druga strona medalu. To Google i ich aplikacja do obsługi poczty Gmail. Najpopularniejsze narzędzia na świecie. Biorąc pod uwagę to z jaką lekkością większość użytkowników podchodzi do kwestii prywatności w sieci, to naprawdę nie wiem co musiałoby się tam znaleźć, by ludzie masowo szukali alternatywy. I właśnie to mnie w tym wszystkim najbardziej zastanawia: dlaczego Google tak długo kazało nam czekać na tę aktualizację? Rozciągnięcie wszystkiego w czasie tylko podsyca teorie spiskowe z nim związane i prawdopodobnie wielu będzie doszukiwać się rewelacji. Czy uda im się coś znaleźć? Szczerze wątpię, ale mimo wszystko jestem ciekawy dalszego rozwoju wypadków. No i tego czy Apple — zgodnie z sugestiami użytkowników — zdecyduje się na dokładniejsze etykiety prywatności, by twórcy musieli doprecyzować o co chodzi. Bo co tak naprawdę oznaczają Zakupy dla Gmaila? Przecież nie robimy tam zakupów. Skanowanie paragonów i faktur które otrzymujemy? Gromadzenie danych z wyciągami?