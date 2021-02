Gmail na iOS nie był aktualizowany tak dawno, że aplikacja informowała iż jest „przeterminowana”

Od kilkunastu tygodni z ciekawością śledzę poczynania aplikacji Google na iOS. Przez lata nie było problemów — jedne były bardziej dopracowane, inne mniej, ale były. Ich twórcy dbali o regularne aktualizacje, a wszystko działa raczej bez zarzutu. Od grudnia sporo się pozmieniało — od czasu wprowadzenia przez Apple etykiet prywatności, żadna z aplikacji Google nie otrzymała aktualizacji. A wczoraj użytkownicy chcący zalogować się w aplikacji Gmail otrzymywali informację, że aplikacja dawno nie była aktualizowana i jest — dosłownie — przeterminowana. Dokładny komunikat brzmiał

This app is out of date.

Niecodzienna to sytuacja, bo chyba nawet Google nie śniło się, że nie będą aktualizować swojej flagowej aplikacji do obsługi poczty przez tak długi czas. Nawet, jeżeli miałyby to być niewielka poprawka, to prawdopodobnie gdyby nie etykiety prywatności — od pierwszego grudnia pojawiłoby się co najmniej kilka nowości. Teorii spiskowych wokół nowych wymogów Apple narasta, teoretycznie już kilka tygodni temu mieliśmy dostać aktualizacje, bo Google nie ma nic do ukrycia. W praktyce — wciąż jej nie ma, a taki komunikat wyglądał zastanawiająco.

Informacje o tym że aplikacja jest przeterminowana zniknęły — ale nie miejcie złudzeń. Google nie zaktualizowało swojej aplikacji, a jedynie wprowadziła zmiany po stronie serwera. Dlatego dziś logując się nowym kontem Gmail w aplikacji na iOS czy iPadOS takich wieści już nie uświadczycie. Jak widać — na tę chwilę Google robi wszystko, by tylko nie musieć zaktualizować aplikacji i stworzyć etykiet prywatności dla swoich usług. Tak, twórcy kłamią w etykietach prywatności, ale po całym tym zamieszaniu i teoriach spiskowych — u Google by to raczej nie przeszło, bo będą sprawdzani jak tylko się da.

Źródło