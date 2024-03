Hit PlayStation wkrótce na PC. I to w najlepszym wydaniu

Po raz pierwszy na PC wyrusz na wyprawę z Jinem Sakaiem i odkryj pełną opowieść Ghost of Tsushima w wersji Director’s Cut. W czasie podboju na wschodzie w drugiej połowie XIII wieku mongolskie imperium rozgromiło całe państwa. Tylko Cuszima dzieli potężną mongolską flotę dowodzoną przez bezwzględnego, przebiegłego Khotun-chana od głównej wyspy Japonii. Gdy wyspa przyjmuje na siebie gniew pierwszej fali Mongołów, dzielny samuraj Jin Sakai postanawia stawić im opór. Jako jeden z ostatnich przedstawicieli swego klanu pragnie zrobić wszystko, aby ochronić swój lud i ocalić ojczyznę. W tym celu będzie musiał porzucić samurajskie tradycje, które go ukształtowały, i stworzyć własną drogę – drogę Ducha, tym samym wypowiadając najeźdźcom niekonwencjonalną wojnę o wolność Cuszimy.

Gra Ghost of Tsushima na PlayStation 4 zadebiutowała w połowie 2020 r. i była chyba największą premierą na odchodzącą na emeryturę konsolę. Rok później na rynku pojawiła się jej wersja reżyserska przygotowana przede wszystkim z myślą o PlayStation 5. Oprócz usprawnień dla nowej generacji konsol, tytuł otrzymał dodatek fabularny "Wyspa Iki" oraz wieloosobowy tryb współpracy Legends. Do tego cały szereg usprawnień i nowych elementów tworząc jedną z najciekawszych pozycji dostępnych na sprzętach Sony.

Ghost of Tsushima na PC. Gracze będą mieli szansę nadrobić hitową produkcję PlayStation

Ghost of Tsushima w wersji Director’s Cut trafi wkrótce na PC. Będzie to jednocześnie pierwsza produkcja studia Sucker Punch Productions, która opuści konsole. Za przeniesienie gry z PS4/PS5 na komputery odpowiada Nixxes, które w przeszłości odpowiadało za pecetowe porty m.in. Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, czy Horizon Forbidden West Complete Edition. Pecetowa odsłona Ghost of Tsushima zaoferuje odblokowany limit klatek na sekundę i szereg opcji graficznych dostosowanych do różnych rodzajów sprzętu, obsługę obrazu ultrapanoramicznego (21:9), superpanoramicznego (32:9), a nawet formatu 48:9 w konfiguracji z trzema monitorami, wsparcie dla NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3, Intel XeSS, NVIDIA Reflex i NVIDIA DLAA, czy wsparcie dla klawiatury, myszki lub kontrolera (w tym DualSense).

Kiedy premiera? Ghost of Tsushima Director’s Cut na PC zadebiutuje już 16 maja tego roku. Gra dostępna jest w przedsprzedaży na Steam w cenie 259 zł. Kupując tę produkcję już teraz, możecie odblokować następującą zawartość dodatkową:

Koń w nowej grze+, wierny towarzysz podróży

Ubranie Wędrowca, idealne dla wprawnego wojownika

Barwnik do Zniszczonego Pancerza ze sklepu Baku

Dodatkowo, łącząc konto Steam z kontem PlayStation można dodatkowo odblokować: