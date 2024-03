Ukochana historia milionów ulegnie zmianie? Głównego bohatera "The Last of Us" może czekać inny los

Pojawiły się głosy, że historia w drugim sezonie "The Last of Us" może widzów zaskoczyć. Chodzi o losy Joela.

Z adaptacjami filmowymi i/lub serialowymi jakiegokolwiek uwielbianego dzieła popkultury jest zawsze ten sam problem. Z jednej strony twórcy chcieliby móc wprowadzić zestaw odpowiadających zmian ich wizji, z drugiej wierne grono pierwowzoru nie chce nawet słyszeć o takich zabiegach. Pierwszy sezon "The Last of Us" miał to szczęście, że rozkochał w sobie zarówno miłośników gier Naughty Dog, jak i tych którzy pierwszy raz usłyszeli o tym uniwersum. I nie mam najmniejszych wątpliwości że ci drudzy raczej nie będą rozczarowani zmianami fabularnymi jakiekolwiek by one nie był. Tego samego jednak nie można powiedzieć o ludziach dobrze zaznajomionych z historią Joela i Ellie.

Źródło: Liane Hentscher/HBO

Historia Joela może ulec zmianie. Serial "The Last of Us" będzie inny niż gra?

Dla tych którzy nigdy nie mieli styczności z marką — lojalne ostrzeżenie. Za chwilę przeczytacie ogromny spoiler związany z drugą częścią "The Last of Us" — i mowa tu o kluczowym wydarzeniu z samego początku gry. To właśnie wtedy Joel zostaje zamordowany przez Abby, co jest jedną z osi konfliktu między kluczowymi bohaterkami tej historii. Redakcja Screen Rant sugeruje, że w wydaniu serialowym to wydarzenie może zostać zamienione kolejnością z innym mordem, przez co wcielający się w bohatera Pedro Pascal może być obecny przez znacznie więcej odcinków. Sam aktor kilka tygodni temu pytany o zmiany w historii czarował zresztą coś na temat tego, że twórcy lubią zaskakiwać i choć nie chce on psuć zabawy — zasugerował, że wielu może poczuć się zaskoczonych tym jak będzie przebiegać historia w drugim sezonie.

Sporo niewiadomych, ogromne oczekiwania i... tak naprawdę zero konkretów. Ale no cóż — nim nie pojawią się żadne oficjalne informacje nie pozostaje nam nic innego, jak wypatrywać premiery drugiego sezonu "The Last of Us". Ten ma trafić do nas w przyszłym roku.