Jest nowa aktualizacja smartfonów Pixel. Istotna dla polskich użytkowników

WiFi Calling w Plusie

Przed długie lata użytkownicy smartfonów Pixel byli w Polsce traktowani nieco po macoszemu. Google nadal nie ma u nas oficjalnej dystrybucji swoich urządzeń, ale bez problemu można je kupić w polskich sklepach czy za pośrednictwem serwisów internetowych i z powodzeniem używać z polskimi kartami SIM. Największy problem dotyczył jednak wsparcia dla nowych standardów łączności, długo był problem z obsługą sieci 5G, a później wsparciem dla takich funkcji jak VoLTE czy wreszcie WiFi Calling. W ostatnich miesiącach sytuacja jednak znacząco się poprawiła szczególnie dla posiadaczy nowszych smartfonów od Pixela 6 w górę.

Wsparcie dla VoLTE i WiFi Calling pojawiły się pod koniec zeszłego roku w T-Mobile oraz w Orange, co między innymi wydatnie poprawiło czas pracy na baterii. Pewne problemy z WiFi Calling nadal miał natomiast Play oraz Plus. Jednak według najnowszych doniesień, aktualizacja, która dzisiaj trafiła na smartfony od Pixela 5a w górę wprowadza obsługę tej funkcji właśnie w sieci Plus. Tym samym wygląda na to, że Pixel staje się wreszcie pełnoprawnym, flagowym urządzeniem, które w Polsce daje dostęp do najnowszych technologii. Aktualizacja jest już dostępna do pobrania w formie OTA, dla Pixela 7 ma całkiem spory rozmiar bo aż 750 MB.

Poza wprowadzeniem nowych funkcji i łatek bezpieczeństwa, Google poprawiło też całkiem sporo błędów. Dotyczy to między innymi stabilności niektórych aplikacji systemowych, naprawiono też brak reakcji asystenta na polecenia słowne w pewnych sytuacjach, poprawiono szybkość rozpoznawania odcisków palców (oby!), naprawiono problem z jakością dźwięku w przypadku niektórych urządzeń Bluetooth czy wreszcie rozwiązano błąd, który czasami powodował, że w pewnych warunkach wyświetlacz zmieniał kolor na zielony. Na liście znajdziemy też sporo ulepszeń interfejsu użytkownika, w tym m. in.:

Dodatkowe ulepszenia stabilności odblokowywania twarzy w określonych warunkach

Naprawiono problem powodujący, że pulpit gry przestał działać w pewnych warunkach

Naprawiono problem, który czasami powodował, że ikony na ekranie głównym były niewidoczne

Naprawiono problem, który czasami powodował zablokowanie lub przyciemnienie tapety

Naprawiono problem z animacjami podczas przejść w określonych warunkach

Naprawiono problem z wyświetlaniem nieprawidłowych ikon aplikacji w pewnych warunkach

Naprawiono problem z nieprawidłowym stanem połączenia internetowego podczas przejść w określonych warunkach

Naprawiono problem z układami i animacjami podczas przejść w określonych warunkach

Naprawiono problem z motywem kolorów powiadomień w określonych warunkach

Naprawiono niedziałające ikony paska zadań i przyciski nawigacyjne w pewnych warunkach

Ogólne ulepszenia wydajności i stabilności niektórych przejść interfejsu użytkownika i animacji

Ogólne ulepszenia wydajności w przypadku niektórych przejść interfejsu użytkownika​

Miejmy nadzieje, że wprowadzone w ostatnim czasie aktualizacje dla polskich operatorów to przygotowanie Google do oficjalnego wejścia na polski rynek. Z pewnością byłoby to bardzo pożądane, bo biorąc pod uwagę długość wsparcia, comiesięczne aktualizacje bezpieczeństwa oraz ceny tych smartfonów, powinny się one cieszyć w naszym kraju znacznie większą popularnością niż obecnie.