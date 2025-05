GeForce RTX 5060 niedługo w sklepach. Cena zapowiada się okazyjnie

Już 19 maja 2025 roku na rynek trafią zarówno desktopowe karty graficzne GeForce RTX 5060, jak i laptopy wyposażone w te układy. Jeśli, zaś chodzi o ceny, sugerowane kwoty na polskim rynku zaczynają się od 1419 zł za karty do komputerów stacjonarnych oraz od 5555 zł za najtańsze notebooki.

NVIDIA GeForce RTX 5060

Co ważne, wszystkie urządzenia z GeForce RTX 5060 na pokładzie będą korzystać z tej samej, nowoczesnej architektury NVIDIA Blackwell, znanej już z mocniejszych modeli serii RTX 50. Oznacza to dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych, które znacząco wpłyną na jakość i płynność rozgrywki. Mowa tu przede wszystkim o technologii DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation. W dużym uproszczeniu, pozwala ona inteligentnie generować dodatkowe klatki obrazu, co przekłada się na wyższą płynność animacji nawet w bardzo wymagających tytułach. Oprócz tego, karty RTX 5060 zostaną wyposażone w najnowsze rdzenie RT, odpowiedzialne za realistyczne efekty śledzenia promieni (ray tracing), oraz rdzenie Tensor, które przyspieszają obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Całość uzupełni szybka pamięć GDDR7.

NVIDIA nie zapomniała również o grach. Ogłoszono, że wsparcie dla najnowszej technologii DLSS 4 otrzymają takie tytuły jak: MechWarrior 5: Clans, New World: Aeternum oraz Spirit of the North 2. Dodatkowo, popularna technika DLSS Super Resolution, która poprawia jakość obrazu przy zachowaniu wysokiej wydajności, jest już dostępna lub wkrótce pojawi się w grach: Bodycam, Lost Skies, Mandragora: Whispers of the Witch Tree oraz Necrophosis.

Wygląda na to, że połowa maja przyniesie sporo nowości dla graczy szukających optymalnej wydajności w rozsądnej cenie. Zarówno użytkownicy komputerów stacjonarnych, jak i osoby preferujące mobilność laptopów, będą mieli na co czekać.