NVIDIA GeForce RTX 50 – więcej czasu na pomysły w pracy kreatywnej

Karty GeForce RTX 50 to bowiem znacznie wyższa wydajność w edycji wideo, renderingu 3D, projektowaniu graficznym i nie tylko. Wszystko to dzięki nowej architekturze Blackwell oraz usprawnionym rdzeniom Tensor (5. generacji) i RT (4. generacji). A to tylko wierzchołek góry lodowej. Akceleracja RTX w najpopularniejszych aplikacjach kreatywnych (Adobe, Autodesk, Blender, DaVinci Resolve, OBS Studio, Unity, Unreal Engine 5) pozwala na płynniejszą i szybszą pracę nawet przy bardzo złożonych projektach.

To wszystko sprawia, że procesy renderowania czy generowania podglądów trwają po prostu krócej. Tym samym możemy być bardziej efektywni i uzyskiwać oczekiwane rezultaty szybciej.

Jest to szczególnie dobra informacja w kontekście coraz większej dostępności nowych GPU, co idzie w parze ze spadającymi cenami.

AI bez udziału chmury czy superkomputera

Rdzenie Tensor to specjalne elementy w kartach graficznych RTX, które są stworzone do bardzo szybkiego wykonywania obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, zwłaszcza takich jak mnożenie dużych macierzy (czyli tabel liczb). To właśnie na takich operacjach opierają się nowoczesne sieci neuronowe i AI.

W najnowszej, piątej generacji rdzeni Tensor (obecnej w kartach GeForce RTX 50), rdzenie te są jeszcze szybsze, mają szersze rejestry (czyli mogą „przerabiać” więcej danych naraz) i obsługują nowy, bardzo lekki format liczb FP4. Dzięki temu na zwykłym komputerze można uruchamiać bardzo duże modele AI, na przykład generatory obrazów czy zaawansowane chatboty.





W praktyce oznacza to, że wygenerowanie grafiki w wysokiej rozdzielczości za pomocą narzędzi takich jak Stable Diffusion jest po prostu znacznie szybsze. Możemy też lokalnie uruchamiać duże LLM-y, przesyłając im wrażliwe informacje bez obawy, że trafią w niepowołane ręce. W takim scenariuszu bowiem nic nie opuszcza naszego komputera, bo wszystkie operacje odbywają się bez udziału chmury.

To może być kluczowe m.in. z punktu widzenia programistów, ale też pracowników biurowych, gdzie obowiązują duże obostrzenia związane z ochroną danych osobowych oraz poufnością przetwarzanych informacji.

Coś dla grafików i montażystów

Karty NVIDIA GeForce RTX z serii 50 wyposażone są w podwójne enkodery i dekodery AV1 (NVENC/NVDEC), co przyspiesza renderowanie i eksport materiałów wideo, szczególnie w wysokiej rozdzielczości. W praktyce oznacza to, że w Adobe Premiere możemy włączyć podgląd 12-bitowej sekwencji HDR w pełnej rozdzielczości bez proxy i nie odczujemy przy tym, że nasza karta osiąga maksimum swoich możliwości, bo całość będzie działać maksymalnie płynnie.

Jednocześnie funkcje AI, takie jak automatyczne odszumianie, rekonstrukcja obrazu czy inteligentne kadrowanie, działają płynniej i dają rezultaty w czasie rzeczywistym, co usprawnia pracę montażysty.

Kluczowe w kontekście pracy z modelami 3D i animacją jest ponadto wsparcie dla techniki DLSS 4 z Multi Frame Generation. W praktyce oznacza to możliwość generowania nawet do trzech dodatkowych klatek na każdą wyrenderowaną tradycyjnie. W niektórych scenariuszach może to oznaczać nawet kilkukrotny wzrost wydajności w pracy.

Projektantów 3D ucieszy też informacja, że dzięki nowym technikom ray tracingu i path tracingu oraz technologii RTX Mega Geometry możliwe jest tworzenie niezwykle realistycznych wizualizacji architektonicznych i obiektów trójwymiarowych – znacznie większa liczba trójkątów w scenie pozwala na odwzorowanie najdrobniejszych detali.





Mówiąc wprost - rendering scen w Blenderze, 3ds Max czy Unreal Engine jest znacznie szybszy i bardziej efektywny, co umożliwia sprawniejsze testowanie i prezentację projektów klientom

Mniej czasu na realizację = więcej czasu na pomysły

Czy warto zainwestować w nową generację kart GeForce RTX? Jeżeli Twoja praca zahacza o generatywne modele, projektowanie modeli 3D lub montaż wideo w rozdzielczości 4K i wyższej — odpowiedź już znasz. Rdzenie Tensor piątej generacji podnoszą produktywność w sposób, który trudno ująć w jakimkolwiek benchmarku, bo najlepszą metryką staje się… czas.

A ten, jak wiemy, jest bezcenny.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Nvidia