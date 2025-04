Karty graficzne KFA2 z serii GeForce RTX 50 wracają do x-kom!

Najnowsze GPU od KFA2 z serii GeForce RTX 50 właśnie wróciły do oferty sklepu x-kom, a dla wielu graczy i twórców może to oznaczać idealny moment na upgrade komputera. Czym wyróżniają się te jednostki i czy rzeczywiście warto w nie zainwestować?

Rynek kart graficznych ładnie się stabilizuje. Konsumenci mogą coraz śmielej przebierać w ofertach, porównywać modele i wybrać GPU, które realnie poprawi ich osiągi – czy to w grach, czy w pracy kreatywnej. Powrót modeli KFA2 GeForce RTX 50 do x-kom to okazja, by za dobre pieniądze sięgnąć po konstrukcje napędzane architekturą NVIDIA Blackwell.

Nowe GPU KFA2 – co warto wiedzieć?

W ofercie x-kom dostępne są cztery modele kart graficznych KFA2 GeForce RTX 50:

RTX 5080 1-Click OC za 5729 zł,

RTX 5070 Ti EX Gamer za 4099 zł,

RTX 5070 Ti 1-Click OC za 3999 zł,

RTX 5070 1-Click OC za 2849 zł.

Wszystkie te konstrukcje łączy jedno – potężna moc obliczeniowa oraz liczne funkcje zwiększające wygodę. Na szczególną uwagę zasługuje technologia 1-Click OC, która umożliwia błyskawiczne podkręcenie zegarów jednym kliknięciem. To rozwiązanie idealne zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników, którzy chcą wydobyć pełen potencjał z karty bez skomplikowanego ręcznego overclockingu.

KFA2 to także odpowiedni nacisk na chłodzenie. Nowa konstrukcja osłony, zestaw trzech (lub dwóch) wentylatorów z łopatkami WINGS 3.0 oraz masywna tylna płyta sprawiają, że karty zachowują niską temperaturę i nie szumią, jak kosiarka sąsiada o 8:00 w sobotę. Estetykę podkreśla podświetlenie ARGB, które nadaje kartom wizualnego pazura.

AI i DLSS 4 w praktyce

Architektura NVIDIA Blackwell to obok wydajności również i nowe możliwości w zakresie AI. Dzięki DLSS 4, wspieranym przez dedykowane rdzenie Tensor, możliwe jest generowanie klatek w czasie rzeczywistym z doskonałą płynnością. Dla graczy oznacza to większy komfort, a dla twórców – szybsze renderowanie i lepsze efekty wizualne tam, gdzie jest to potrzebne.

Z kolei pakiet NVIDIA Studio integrujący sterowniki i narzędzia pod kątem profesjonalnych zastosowań sprawia, że karty RTX 50 to dobry wybór również dla grafików, animatorów czy edytorów wideo.

Xtreme Tuner – kontrola w zasięgu ręki

Do każdej karty z serii RTX 50 dołączone jest oprogramowanie Xtreme Tuner. Narzędzie pozwala nie tylko na podkręcanie karty, ale też monitorowanie jej parametrów, kontrolę wentylatorów i zarządzanie podświetleniem. Co więcej, dostępna jest wersja mobilna na Androida i iOS, dzięki której użytkownik może zdalnie sterować ustawieniami GPU, co w codziennym użytkowaniu bywa naprawdę wygodne. Sam wolę pewne rzeczy w swoich urządzeniach zmienić z poziomu telefonu — więc warto to docenić.

Czy warto kupić kartę KFA2 RTX 50?

Jeśli szukasz wyważonego połączenia ceny, wydajności i funkcji wspomagających grę oraz pracę kreatywną – KFA2 z serii RTX 50 to bardzo solidny wybór. Technologia Blackwell i wsparcie DLSS 4 zapewniają dużą żywotność tych kart, a liczne dodatki: m.in. 1-Click OC czy Xtreme Tuner czynią je atrakcyjnymi także dla mniej zaawansowanych użytkowników.

Jeśli oczekujecie bezkompromisowej wydajności w jakości 4K, RTX 5080 będzie strzałem w dziesiątkę. Z kolei użytkownicy z nieco mniejszym budżetem, ale równie dużymi wymaganiami, mogą rozważyć RTX 5070 Ti EX Gamer lub tańsze wersje z 1-Click OC.

Karty graficzne KFA2 z serii GeForce RTX 50 wracają do x-komu z potężnym uderzeniem. Modele RTX 50 oferują nie tylko wydajność, ale też mnóstwo wartości dodanej do sprzętu. Jeżeli masz w planach modernizację peceta, to zdecydowanie warto rozważyć nowe opcje, które pojawiły się właśnie w sklepie x-kom!