To może być hit NVIDIA. GeForce RTX 5060 Ti wchodzi do sprzedaży

Oparta na architekturze Blackwell, karta ta stanowi skok wydajnościowy, szczególnie dla użytkowników starszych modeli, takich jak popularny GeForce RTX 3060 Ti. Największą poprawę wyników widać w grach, które korzystają z technologii DLSS4 i Frame Generation.

Godny następca RTX 3060 Ti

Nowy GeForce RTX 5060 Ti oferuje ponad dwukrotnie większą wydajność FPS w rozdzielczości 1440p w porównaniu do swojego poprzednika sprzed dwóch generacji. To zasługa nie tylko surowej mocy nowej architektury Blackwell, ale przede wszystkim udoskonalonej technologii NVIDIA DLSS 4. Co więcej, wzrost płynności idzie w parze z bardziej responsywnymi wrażeniami w grach, dzięki niższym opóźnieniom systemowym.

Sercem wydajności RTX 5060 Ti jest technologia DLSS 4, łącząca Multi Frame Generation (generowanie klatek) i Super Resolution (inteligentne skalowanie rozdzielczości). Wykorzystując dedykowane rdzenie Tensor 5. generacji i zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, DLSS 4 potrafi generować dodatkowe klatki obrazu oraz rekonstruować obraz do wyższej rozdzielczości, zachowując przy tym, a nawet poprawiając, jego jakość. Obecnie technika ta jest wspierana w ponad 100 grach, maksymalizując wydajność i jakość grafiki w najważniejszych tytułach. W grach e-sportowych i dynamicznych tytułach wieloosobowych gdzie liczy się każda milisekunda, GeForce RTX 5060 Ti, w połączeniu z technologią NVIDIA Reflex, zapewnia niskie opóźnienia, dając graczom przewagę nad rywalami.

Zaawansowane możliwości GeForce RTX 5060 Ti docenią również twórcy treści. Dzięki rdzeniom Tensor 5. generacji obsługującym obliczenia FP4 oraz enkoderom NVENC 9. generacji, karta znacząco przyspiesza pracę w popularnych aplikacjach kreatywnych. Szybszy eksport projektów w Adobe Premiere Pro, przyspieszony rendering 3D w oprogramowaniu takim jak Blender czy V-Ray oraz wydajniejsze wykonywanie generatywnych zadań AI, np. przy tworzeniu grafiki czy obróbce zdjęć to dobra wiadomość dla licznego grona użytkowników.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti to swego rodzaju przełom, oferujący spory wzrost wydajności w segmencie cenowym do 2000 złotych. Sugerowane ceny detaliczne dla nowych kart to 1999 złotych za model GeForce RTX 5060 Ti 16GB oraz 1799 złotych za GeForce RTX 5060 Ti 8GB. Karty powinny pojawić się w sklepach już jutro.