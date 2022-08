GeForce NOW w przeglądarce nabiera sensu

GeForce NOW to nie tylko aplikacja do grania w chmurze. To także możliwość sprawdzenia ulubionych tytułów bezpośrednio w przeglądarce. A te zyskały właśnie nowe możliwości.

GeForce NOW to świetne rozwiązanie dla graczy, którzy od lat budują swoją bibliotekę gier na PC kupowanych w trzech zewnętrznych sklepach: Steam, Epic Games, Ubisoft, Origin oraz wybrane gry z GOG. W każdy czwartek biblioteka GFN (skrót od nazwy usługi) jest aktualizowana o nowe tytuły - zarówno te premierowe, jak i nieco starsze. Czwartek jest także dniem, w którym NVIDIA prezentuje nowe funkcje i rozwiązania, które pojawiają się w usłudze. Tak też było wczoraj. Firma poinformowała, że z poziomu przeglądarki Chrome i Edge granie na kompatybilnych wyświetlaczach stało się jeszcze lepsze.

A to za sprawą wprowadzenia wsparcia dla rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD) wraz z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Bez konieczności pobierania aplikacji. Warto jednak dodać, że dodatkowa rozdzielczość dostępna jest dla najwyższego planu RTX 3080 oferującego najwyższą jakość rozgrywki. Za 99 zł miesięcznie otrzymujemy dostęp do komputera z GeForce RTX 3080, z wyłącznym dostępem do najmocniejszych sererów pozwalających na rozgrywkę 4K w sesjach trwających 8 godzin.

GeForce NOW. 1440p w przeglądarce i nowe gry

A co pojawiło się w katalogu w tym tygodniu? Czwartek z GFN (18.08) wyglądał następująco:

hymesia (premiera na Steam)

Century: Age of Ashes (Steam)

Clanfolk (Steam)

Coromon (Steam)

HYPERCHARGE: Unboxed (Steam)

Phoenix Point (Epic Games Store)

GeForce NOW wspiera w tym momencie tysiące gier dostępnych na Steam, Epic Games i w wybranych sklepach. Od największych hitów, bo najmniejsze tytuły indie. Wypisanie wszystkich z nich nie jest łatwym zadaniem, dlatego warto skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronach NVIDIA. Jeśli jednak nie gracie zbyt często na PC, nie kupujecie gier, a chcecie sprawdzić, jak wygląda rozgrywka w chmurze, możecie bez problemu sprawdzić wiele tytułów free-to-play. Na liście znalazły się m.in. Fortnite, Apex Legends, League of Legends, Dota 2 i wiele inne. We wszystkie można zagrać za darmo - z podstawowym planem oferującym dostęp przez chmurę do komputera klasy podstawowej ze standardowym dostępem do serwerów i sesją trwającą godzinę.