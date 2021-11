Serwis streamingowy NVIDIA GeForce NOW trafi na telewizory LG

Dzisiejsze telewizory smart to tak naprawdę normalne komputery, tyle że wyposażone w okrojone systemy operacyjne. Serwisy umożliwiające strumieniowanie gier pozwolą im zyskać funkcjonalność konsoli, bez konieczności wyposażania ich w równie mocne i drogie komponenty.

GeForce Now i LG webOS

LG Electronics ogłosiło właśnie, że rozpoczyna współpracę z firmą NVIDIA, w wyniku której jej telewizory będą pierwszymi na rynku, które natywnie wspierają serwis streamingowy dla graczy, czyli GeForce NOW. Już w tym tygodniu w sklepie LG Content Store na wybranych modelach telewizorów LG 4K OLED, QNED Mini LED i NanoCell 2021 pracujących pod kontrolą systemu webOS, pojawi się odpowiednia aplikacja, jak na razie w wersji beta.

Telewizory LG, ze względu na bardzo szybki czas reakcji matryc, wynoszący 1 milisekundę oraz zminimalizowane opóźnienia sygnałów wejściowych powinny zapewnić wyjątkowo komfortowe warunki graczom chcącym skorzystać z tej oferty. Pełna lista kompatybilnych z usługą modeli telewizorów zostanie ogłoszona przez koreański koncern w późniejszym terminie.

Co dostaną gracze?

Użytkownicy, którzy zdecydują się skorzystać z serwisu GeForce NOW, otrzymają dostęp do ponad 35 darmowych gier, wśród których znajdą się takie tytuły jak „Rocket League”, „Destiny 2”, „Strażnicy Galaktyki” czy „Crisis Remastered Trylogy”. Strumieniowany materiał będzie miał rozdzielczość 1080p i 60 klatek na sekundę. W przypadku płatnych planów użytkownicy zobaczą grafikę renderowaną z włączonym ray-tracingiem. Jedyne o czym będzie musiał pamiętać posiadacz telewizora LG to zakup kompatybilnego kontrolera i zapewnienie odpowiednio szybkiego złącza internetowego.

Usługa GeForce NOW była jak dotąd dostępna na komputerach z systemami Windows i macOS, smartfonach i tabletach z iOS/iPadOS (za pośrednictwem Safari), urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Android oraz na konsoli NVIDIA SHIELD.