Gdy wspomnimy dziś o graniu w chmurze, w odpowiedzi najpewniej usłyszymy, że streaming nie zastąpi konsoli albo w kontrze padnie pytanie: a co to takiego jest? Jesteśmy bowiem na dość wczesnym etapie popularyzacji streamingu gier, mimo że w Polsce możemy wybierać pomiędzy trzema dużymi usługami, a niedługo przywitamy kolejną. Mowa oczywiście o nadchodzącym PlayStation Plus z PlayStation Now, a już teraz do Waszej dyspozycji są Google Stadia oraz GeForce NOW od NVIDII. Działanie tej ostatniej może być dość zaskakujące, bo firma słynie z produkcji kart graficznych, a tu zamiast je sprzedawać, chce je wynajmować w abonamencie w ramach GeForce NOW.

O usłudze pisaliśmy i opowiadaliśmy wielokrotnie, bo podstawy się nie zmieniły: cały czas z GeForce NOW skorzystamy w przeglądarce, na komputerach, na telewizorach, na smartfonach i tabletach, by grać w posiadane przez nas gry w różnych sklepach (Steam, Epic i inne). Jest to też bramka do rozgrywki w usuniętego z App Store "Fortnite'a" na sprzętach Apple, bo wystarczy odwiedzić stronę usługi. Mimo, że jest to dość łatwe, to jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z czym mamy naprawdę do czynienia. Jak to działa, jakie są możliwości usługi i ile to kosztuje. O tym, a także o wielu innych związanych ze streamingiem gier zagadnieniach rozmawiamy z Jankiem Andryańskim z NVIDII w najnowszym odcinku podcastu. Prowadzący: Konrad Kozłowski.

Dla kogo jest granie w chmurze?

