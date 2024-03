Gdzie się przenieść z Orange Flex? Nasze propozycje tańszych ofert

Orange znowu to zrobił, w ciągu jednego roku zastosował dwie podwyżki w swojej submarce Orange Flex w ten sposób, iż rok do roku skasował z oferty dwie najtańsze subskrypcje.

W dużym skrócie, klienci którzy rok temu korzystali z najtańszego pakietu za 25 zł miesięcznie z limitem 15 GB transferu danych w miesiącu, chcąc pozostać w Orange Flex musieli przejść na pakiet za 30 zł miesięcznie z limitem 30 GB - więcej o tym w tym wpisie.

Z kolei teraz,- od przyszłego miesiące, ci sami klienci jak i nowi, będą musieli wykupować co miesiąc subskrypcję za 35 zł z limitem 45 GB transferu danych miesięcznie - więcej o tym w tym wpisie.

W rezultacie, w ciągu roku najtańszy pakiet w Orange Flex podrożał o 10 zł miesięcznie - 2x po 5 zł. Pod wczorajszym wpisem o ostatniej podwyżce, pierwszym komentarzem było pytanie: To teraz pytanie. Na co się przesiąść?? Oto nasze propozycje.

TL;DR - to nie będzie wpis dla następujących klientów Orange Flex:

nie korzystających aktualnie z pakietu za 30 zł miesięcznie, tylko z droższych

potrzebujących jednej dodatkowej karty SIM/eSIM z tym samym numerem

Z tego względu, że droższe pakiety mają więcej niż jedną dodatkową kartę SIM/eSIM oraz usługę UNLMTD, niedostępną w żadnej innej ofercie Orange. Z kolei dodatkowa karta SIM/eSIM (multisim) z tym samym numerem, dostępna jest tylko w abonamencie Orange i do tego płatna - 9 zł miesięcznie za każdą taką kartę.

Roczna subskrypcja w Orange Flex

Zaczynając od początku. Klientom, chcącym uniknąć tej podwyżki Orange proponuje wykupienie rocznego pakietu za 35 zł miesięcznie z limitem 45 GB transferu danych w miesiącu (7,61 GB w roamingu UE). Wówczas zapłacą kwotę za 10 miesięcy - 350 zł, a więc 29,17 zł, czyli mniej niż wycofany pakiet za 30 zł miesięcznie.



Korzystniej będzie jednak przejść na Orange Free na kartę i wykupić roczny pakiet za 365 zł,- 15 zł więcej, ale za 30,41 zł miesięcznie dostaniecie 166,66 GB w miesiącu oraz od razu na cały rok 78,31 GB w roamingu UE, które możecie sobie dowolnie wykorzystać w ciągu roku. Oczywiście do tego nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE.

Mam jeden numer w Orange Flex za 30 zł

Tu mamy trzy propozycje, wszystkie z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości w kraju i roamingu UE.



Abonament z miesięcznym okresem zobowiązania (bez eSIM i bez planów na udostępnienie w przewidywalnej przyszłości) oraz subskrypcja bez żadnej umowy (z eSIM) w nju mobile z limitem 60 GB transferu danych na start (120 GB po pół rok, 150 GB po roku i 180 GB po dwóch latach stażu), za 29 zł miesięcznie.

Trzecia opcja to abonament z miesięcznym okresem zobowiązania w lajt mobile (bez eSIM), za 30 zł miesięcznie (przy składaniu zamówienia, trzeba zaznaczyć iż chcecie kartę SIM z zasięgiem Orange), z limitem 30 GB transferu danych w miesiącu (6,67 GB w roamingu UE).



Natomiast, jeśli ktoś woli oferty na kartę - w Orange Free na kartę zapłacicie teraz 31 zł miesięcznie za limit 30 GB transferu danych (1200 GB dodatkowo na rok), a w nju na kartę 29 zł miesięcznie za 10 GB na start i 30 GB po dwóch latach stażu.

Mam kilka numerów w Orange Flex za 30 zł

Mam do trzech numerów

W Orange Flex za 30 zł miesięcznie, mogliśmy albo wykupić trzy osobne numery, wówczas płaciliśmy łącznie 90 zł miesięcznie za 30 GB na każdym numerze, albo dokupić dwa dodatkowe numery do konta głównego za 15 zł miesięcznie, wówczas płaciliśmy 60 zł miesięcznie, ale numer główny musiał dzielić się swoim transferem, było więc po 10 GB na numer.

Po skasowaniu tej subskrypcji, w pierwszej opcji zapłacicie 105 zł miesięcznie za 45 GB na numerze, a w drugiej 65 zł miesięcznie za 15 GB transferu na numerze.

Tu już schodzimy do dwóch alternatyw, obie w nju mobile. Przy trzech numerach na koncie, w abonamencie i subskrypcji zapłacicie za każdy numer po 19 zł miesięcznie. Łącznie będzie to więc 57 zł miesięcznie.



Z tą różnicą, że w abonamencie będziecie mieli do podziału transfer danych, a w subskrypcji każdy numer ma swój limit. Niemniej w abonamencie po dwóch latach stażu będzie to 210 GB do podziału, a na start 70 GB, czyli i tak więcej niż w Orange Flex. Z kolei w subskrypcji od razu jest 60 GB na numerze, a po dwóch latach 180 GB na numerze.

Mam więcej niż trzy numery

Pozostaje tu już tylko jedna propozycja - subskrypcja w nju mobile. W Orange Flex możemy wykupić do pięciu numerów na jednym koncie. Numer główny kosztuje 35 zł, a numery dodatkowe 15 zł. Jeśli kupujemy osobne numery, to za pięć zapłacimy 175 zł miesięcznie, a jeśli dokupujemy je po 15 zł z podziałem transferu, to zapłacimy 95 zł miesięcznie.

W nju mobile subskrypcja zapłacimy za pięć numerów 95 zł miesięcznie, ale na każdym dostaniemy 60 GB transferu danych na start i 180 GB po dwóch latach stażu.

Co jak nju mobile też skasuje najtańszy pakiet za 29 zł?

To jest oczywiście zawsze możliwe, ale mało prawdopodobne. Z tego względu, iż od premiery nju mobile w 2013 roku, a więc od 11 lat, 29 zł miesięcznie to była najtańsza opcja u tego operatora - i do tego same rozmowy (więcej o tym w tym wpisie). Dzisiaj, nadal najtańszą opcją jest pakiet za 29 zł z tą różnicą, że jest dużo lepszy. Już bardziej prawdopodobne jest to, że za rok Orange znowu skasuje najtańszy pakiet w Orange Flex.

Na koniec drobna niedogodność związana z przeniesieniem numeru z Orange Flex do nju mobile, ale całość nie powinna zająć Wam dłużej niż jeden dzień, góra dwa. Najpierw musicie przenieść numer do oferty na kartę, a dopiero później do nju mobile.