Gdzie szukać taniego Disney+? Operator zmienił zasady

Można by powiedzieć, że wszystko, co dobre, szybko się kończy, gdyby nie jeden szczegół - darmowy dostęp na dwa lata czy później na rok, do serwisu streamingowego Disney+ w ofercie Plus, to była jedna z najdłuższych promocji tego typu na polskim rynku. Jednak już się powoli kończy, przynajmniej w dotychczasowej formie. Co dalej i jak to się przekłada cenowo w nowej jej wersji? Zobaczmy.

Serwis stramingowy z filami i serialami Disney+ zadebiutował w Polsce w połowie czerwca 2022 roku i niemal od razu pojawił się on w ofercie Plusa. Już na koniec tamtego roku, w świątecznej promocji, mogliśmy wykupić dowolny abonament głosowy czy internetowy i w pakiecie dostawaliśmy darmowy dostęp do tego serwisu na całą umowę.

Wówczas za miesięczny dostęp przez stronę do Disney+ trzeba było zapłacić 28,99 zł miesięcznie, co w przypadku darmowej opcji w abonamencie Plusa dawało nam oszczędności na poziomie prawie 700 zł przez całą umowę.



Przekładając to na przykład na abonament głosowy za 55 zł miesięcznie, za same usługi komórkowe płaciliśmy zaledwie 26,01 zł miesięcznie.

Kolejna odsłona tej promocji w Plusie miała miejsce w zeszłym roku i ograniczała się do jednego roku darmowego dostępu do Disney+. To była nadal ciekawa opcja dla fanów tego serwisu streamingowego, pozwalająca zaoszczędzić przez całą umowę prawie 350 zł, a po podwyżce Disney+ do kwoty 37,99 zł - 456 zł.



Można powiedzieć, że w obu przypadkach płaciliśmy o połowę mniej w ujęciu dwuletnim za dostęp do Disney+.

All In Streaming - trzy serwisy w jednym pakiecie

Co w zamian? Na początku marca darmowy Disney+ został wycofany z ofert na stronie Plusa i submarki Plush, a w to miejsce pojawił się nowy pakiet All In Streaming, w ramach którego możemy uzyskać darmowy dostęp do trzech serwisów stremingowych, ale już na krótszy okres - od 3 do 6 miesięcy.



W pakiecie All In Streaming uzyskamy dostęp do Disney+, HBO MAX i Polsat Box Go Plus, co daje nam przy 3 miesiącach oszczędność na poziomie ponad 200 zł, a przy 6 darmowych miesiącach ponad 400 zł.

Co z darmowym dostępem do samego Disney+?

Gdzie jeszcze można skorzystać z darmowego dostępu tylko do serwisu streamingowego Disney+? Na tę chwilę aktywne są jeszcze cztery opcje.



W telewizji Polsat Box, ale też tylko na 6 miesięcy. Możemy sobie ten pakiet dokupić do dowolnego abonamentu telewizyjnego w kwocie od 30 zł do 70 zł miesięcznie.



Ponadto w ofercie Netii, zarówno jeśli chodzi o abonament komórkowy, jak i internet z telewizją lub sam internet. Co ważne, cały czas działa tu opcje darmowego dostępu do Disney+ na całą umowę. Najtańszy abonament komórkowy mamy tu za 55 zł miesięcznie, telewizja z internetem za 75 zł miesięcznie, a sam internet za 70 zł miesięcznie, więc darmowy Disney+ wygląda nadal kusząco.



Trzecia opcja to serwis streamingowy Polsat Box Go Premium, który jako samodzielna usługa kosztuje 30 zł miesięcznie, a w pakiecie z Disney+ 50 zł, więc zaoszczędzamy tutaj 18 zł miesięcznie.



Jednak chyba najlepszą opcją teraz na dostęp do Disney+ będzie subskrypcja w Plusie. W pakiecie za 55 zł miesięcznie dostajemy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 55 GB transferu danych (+4800 GB w promocji na rok, co miesiąc 400 GB). Do tego możemy aktywować sobie darmowy dostęp do Disney+, co przy obecnej cenie 37,99 zł, daje nam na sam pakiet komórkowy za 17,01 zł miesięcznie. No i jest to oferta bez zobowiązania, w każdej chwili możemy przejść na inny, tańszy pakiet, bez dostępu do Disney+.

