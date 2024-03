Orange drożeje. Za kilka tygodni popularna usługa będzie droższa

Na początku października 2022 roku, z Orange Flex usunięto możliwość aktywacji najtańszego pakietu za 25 zł. Tłumaczono to tym, że cieszył się on coraz mniejszą popularnością wśród użytkowników, którzy to w miejsce 15 GB transferu danych, wybierali droższy pakiet z limitem 45 GB.

Pakiet 30 GB za 30 zł wycofany z Orange Flex

Dość pokrętne tłumaczenie zwłaszcza bez konkretnych danych, niemniej podobny krok czeka teraz najtańszy pakiet za 30 zł z limitem 30 GB transferu danych. Pozostaną więc już tylko 3 pakiety:

z limitem 45 GB za 35 zł,

80 GB za 50 zł,

150 GB za 80 zł.



Co więcej, to bardziej drastyczna zmiana niż poprzednia. Bo w przypadku usuniętego pakietu za 25 zł, jego dotychczasowi użytkownicy mogli z niego nadal korzystać do marca 2023 roku. Z kolei teraz, pakiet za 30 zł zostanie wycofany od razu i po 22 kwietnia nie będzie możliwości jego odnowienia:

W razie niewyrażenia zgody na proponowaną zmianę Plan 30 GB zostanie zawieszony, natomiast co istotne – użytkownik nie traci swojego numeru. Przez kolejne 6 miesięcy będzie można wybrać dowolny Plan z oferty i ponownie aktywować Orange Flex.

Tak więc, aby nadal korzystać z oferty Orange Flex będzie trzeba przejść na droższy plan za 45 zł miesięcznie.

Roczna subskrypcja w Orange Flex

Na osłodę Orange proponuje od teraz najtańszy pakiet za 45 zł wykupić na rok, wówczas zapłacicie za niego 350 zł (tyle co za 10 miesięcznych subskrypcji), a więc 29,17 zł, czyli mniej niż wycofany pakiet za 30 zł miesięcznie.

Ostatnia zmiana w ofercie Orange Flex, to dodanie do planu 0 GB za 15 zł (numery dodatkowe do konta głównego) obsługi 5G do przekazywanych paczek transferu danych z konta głównego.

Źródło: Blog Orange