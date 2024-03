Najtańszy internet na kartę. Co wybrać do kamery i innych sprzętów?

Do tego zestawienia wybrałem oferty na internet mobilny z limitem w okolicach maksymalnie 10 GB transferu danych w miesiącu, no i minimalną koniecznością obsługi takiego pakietu. Przydadzą się one głównie do kamer, ale też innych urządzeń smart home czy IoT.

Zasięg Orange

Orange IoT na kartę

Na początek małe zaskoczenie, przeglądając oferty naszych telekomów dla klientów indywidualnych, znalazłem tylko jedną dedykowaną takiemu przeznaczeniu, a mianowicie Orange IoT na kartę.



Aby z niej skorzystać musimy zaopatrzyć się w starter Orange na kartę, zarejestrować go, doładować konto kwotą 30 zł i aktywować taryfę Orange IoT na kartę, wysyłając wiadomość SMS o treści IoT pod 80360. Taryfę tę możemy również aktywować po zalogowaniu do Mój Orange.

Na start Orange pobiera tu opłatę aktywacyjną w wysokości 20 zł oraz automatycznie aktywuje odnawialny co miesiąc pakiet 2 GB za 7 zł na 31 dni. Ważne też aby skonfigurować dostęp do internetu w swoim urządzeniu według poniższej instrukcji:

Nazwa: dowolna

APN: iot

Protokół APN w kraju i roamingu: IPv4

Reszta pól: pusta

Jeśli 2 GB w miesiącu to za mało lub za dużo, możemy samodzielnie aktywować wyższy lub niższy limit, według tej tabelki:

Pakiety GB w Orange IoT na kartę Pakiet Pakiet Mój Orange SMS pod 600

(koszt SMS do Orange) 0.5 GB 5 zł co 31 dni Włącz AKT 2 GB 7 zł co 31 dni Włącz AKT2 5 GB 12 zł co 31 dni Włącz AKT5

Co istotne, każde doładowanie konta przedłuża ważność konta do roku, jednak warto zasilić je od razu kwotą, która wystarczy przynajmniej na rok. Dla przykładu 7 zł x 12 = 84 zł.

Orange - internet mobilny na abonament

Najtańszy pakiet w abonamencie Orange na internet mobilny kosztuje 9,99 zł i zawiera limit 10 GB transferu danych (dodatkowy pakiet 10 GB można wyłączyć, wysyłając wiadomość SMS o treści BLOKUJ na numer 80148). Tak więc opłaca się to bardziej niż w Orange IoT na kartę pakiet za 12 zł z limitem 5 GB w miesiącu. No ale, trzeba tu podpisać umowę na 24 miesiące.



Na plus jest tu „lejek” po wykorzystaniu limitu 10 GB na poziomie do 1 Mb/s, co w wielu przypadkach daje nam brak limitów przez cały miesiąc za 10 zł.

Orange Free na kartę

Jednak chyba najlepszą opcją będzie tu zwykła oferta na kartę w Orange, w której przy doładowaniu konta kwotą 5 zł miesięcznie, dostaniemy w bonusie 2,5 GB transferu danych + 10 GB za doładowanie online, czyli łącznie 12,5 GB w miesiącu z kumulacją niewykorzystanego transferu danych.



Dla bezobsługowej opcji, trzeba tu ustawić w Mój Orange autodoładowanie konta (można podpiąć do tego kartę Revoluta) kwotą 5 zł, jeśli wysokość środków na koncie spadnie poniżej 5 zł. Na start trzeba aktywować tu ważność środków i bonusów na rok za 29 zł, no ale niewiele niższy koszt na początek mamy w Orange IoT na kartę - opłata aktywacyjna 20 zł i w Orange abonament - opłata aktywacyjna 19,99 zł.

Zasięg Play

Fakt Mobile na kartę

W Fakt Mobile na kartę mamy cztery cykliczne, miesięczne pakiety internetowe z limitem 1 GB, 2 GB, 4 GB i 10 GB w miesiącu za odpowiednio 3 zł, 5 zł, 8 zł i 15 zł miesięcznie.



Play na kartę

W Play na kartę, jeśli będziemy doładowywać konto w aplikacji mobilnej Play24, za 10 zł miesięcznie dostaniemy limit 4 GB transferu danych w miesiącu. Doładowanie kodami to o połowę mniejszy limit - 2 GB.



Zasięg Plusa

a2mobile na kartę

Najtańszy pakiet internetu mobilnego w a2mobile kosztuje 12,90 zł miesięcznie i zawiera limit transferu danych na poziomie 5 GB w miesiącu. Po wykorzystaniu włącza się lejek:

5 GB – bez limitu prędkości

5–10 GB – prędkość max. 3 Mb/s

10–15 GB – prędkość max. 1 Mb/s

> 15 GB – prędkość max. 512 kb/s

Klucz Mobile na kartę

W Klucz Mobile na kartę mamy 3 tanie pakiety internetowe z małym limitem transferu - 1 GB, 2 GB i 10 GB za 3 zł, 5 zł i 9,90 zł miesięcznie.



Niestety to nie są pakiety cykliczne tylko jednorazowe, więc trzeba je co miesiąc aktywowywać.

Lajt Mobile abonament i na kartę

W abonamencie Lajt Mobile za 15 zł miesięcznie możemy wybrać zasięg Plusa lub Orange, a do dyspozycji dostajemy 10 GB transferu danych w tej kwocie. Taniej jest w ofercie na kartę - 1 GB za 5 zł miesięcznie i 10 GB za 10 zł, ale bez wyboru zasięgu.



Otvarta abonament

Operator wirtualny Otvarta ma jeden pakiet internetu mobilnego z limitem 10 GB transferu danych i kosztuje on 19,99 zł miesięcznie.



W zasięgu T-Mobile nie ma dedykowanych miesięcznych pakietów na internet mobilny z limitem do 10 GB i w niskiej cenie. Można tu jednak wspomnieć o pakiecie internetu mobilnego w Heyah na kartę z limitem 15 GB za 15 zł miesięcznie.