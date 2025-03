Garmin dodaje nowe funkcje do zegarków. Jest się z czego cieszyć

Garmin średnio co kwartał wprowadza liczne nowości do swoich zegarków i komputerów rowerowych. Nie inaczej jest i tym razem, choć o tych planach wiemy już od dobrych kilku tygodni. Teraz jednak nowe funkcje ogłoszone zostały oficjalnie i trafia do wielu, również starszych zegarków.

Siłą Garmina jest nie tylko szeroki wybór różnego rodzaju zegarków oraz komputerów rowerowych, ale przede wszystkim dbanie o ich ciągły rozwój. Co prawda nie zawsze wychodzi to tak dobrze jakby oczekiwali tego klienci, ale patrząc na to, że firma nadal wprowadza nowe funkcje do takich modeli jak Forerunner 255 czy 955, które na rynku są już obecne dobre 3 lata, jest godny pochwały. Pewnie nieco mniej powodów do zadowolenia będą mieli posiadaczy zegarków z rodziny Fenix 7, ale nie jest przecież powiedziane, że nowe rozwiązania nie trafią w przyszłości również do tych modeli.

Reklama

Garmin idzie z duchem czasu

Poniższą tabelkę, wtedy jeszcze nieoficjalnie prezentowaliśmy już pod koniec stycznia. W zasadzie pojawiła się w niej tylko jedna zmiana, a mianowicie model Lily 2 Active dostał funkcję passcode, a początkowo tego nie było w planach w pierwszym kwartale. Niestety nadal nie mają jej zegarki Fanix 7. Passcode to nic innego jak konieczność podania kodu odblokowania, aby zyskać dostęp do informacji na naszym zegarku. Do tej pory Garmin chronił kodem tylko dostęp do płatności. Teraz prośba o odblokowanie pojawi się za każdym razem gdy zegarek zostanie zdjęty z naszego nadgarstka. Podobną funkcję mają praktycznie wszystkie popularne smartwatche, więc amerykański producent w ten sposób po prostu nadrabia zaległości. Nie widzę też powodów, dla których passcode miałby nie trafić do Fenixa 7, podejrzewam, że to tylko kwestia czasu.

Poza tym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w zegarkach Fenix 8/E, Enduro 3, Forerunner 255/265/955/965 oraz komputerach rowerowych pojawi się możliwość dodania treningów siłowych do planów treningowych. Chodzi o to, o czym mówiłem przy okazji swojej recenzji funkcji Garmin Coach. Obecnie jeśli chcemy stworzyć plan treningowy dla biegania lub jazdy na rowerze, dostajemy tylko zajęcia powiązane z tą dyscypliną. Teraz będzie można do tego dorzucić jeszcze sugerowane treningi siłowe, które mają wzmacniać mięśnie najmocniej wykorzystywane podczas biegania/jazdy na rowerze. Praktycznie wszystkie zegarki otrzymają też funkcję Body Battery Trueup, która jest niczym innym jak synchronizacją wskaźnika Body Battery pomiędzy urządzeniami, jeśli mamy więcej niż jedno w ciągłym użyciu. Wreszcie zegarki z serii Fenix 7/Epix 2, Tactix 7 i pokrewne dostaną lepszą ocenę wyniku treningów, a rodzina Fenix 8 dostanie usprawnienia związane z wpisywaniem tekstu na klawiaturze ekranowej.

Omawiane funkcje w zegarkach pojawią się w najbliższych tygodniach wraz z kolejnymi stabilnymi aktualizacjami zegarków. Część z nich jest już dostępna jeśli zapisaliście się do programu beta testów. Czasami warto to zrobić, bo w przypadku Fenixa 7/7 Pro rozwiązała ona w ostatnim czasie między innymi problem z błędnym pomiarem tętna, a także problemy z łączeniem się ze słuchawkami bezprzewodowymi. Minusem oprogramowania testowego jest fakt, że czasami może wykazywać jakieś niestabilności albo wprowadzać nowe błędy. Na szczęście w każdej chwili z beta testów można się "wypisać" i powrócić do stabilnej wersji oprogramowania.

źródło: Garmin