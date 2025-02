Taniutki smartwatch już w Polsce. Garmin ma się czego bać?

Nowy smartwatch trafia do Polski i kosztuje ułamek tego, co trzeba zapłacić za topowe modele Amazfita czy Garmina, a jego możliwości wcale nie są takie małe. Co potrafi Active 2, ile kosztuje i gdzie można go kupić?

Amazfit Active 2 to zegarek, który wedle zamierzeń producenta ma połączyć w sobie sportowy charakter z eleganckim designem. Jego lekka konstrukcja i umiarkowane rozmiary mają przekładać się na to, że idealnie będzie pasować na nadgarstku zarówno podczas treningu, jak i na co dzień. Koperta zegarka wykonana jest ze stali nierdzewnej, a na boku znajdują się dwa nisko osadzone przyciski. Sercem Amazfit Active 2 jest ekran AMOLED o przekątnej 1,32 cala. Wyświetlacz ten charakteryzuje się dużą jasnością, która sięga aż 2000 nitów. Dzięki temu obraz ma być czytelny nawet w pełnym słońcu, co bywa przecież istotne podczas aktywności na świeżym powietrzu. W wersji premium zegarek wyposażony jest w szkło szafirowe, które dodatkowo chroni ekran przed zarysowaniami.

Amazfit Active 2 - nowy tani smartwatch. Alternatywa dla Garmina?

Amazfit Active 2, podobnie jak inne modele tego producenta, oferuje grubo ponad setkę funkcji sportowych. Zegarek wspiera ponad 160 trybów sportowych, w tym szeroki wybór dyscyplin wytrzymałościowych, technicznych i siłowych. Dzięki temu każdy, niezależnie od preferowanej formy aktywności, powinien znaleźć coś dla siebie. Zegarek monitoruje parametry treningowe i regeneracyjne, wykorzystując do tego najnowszej generacji sensor optyczny BioTracker 6.0 PPG. Wraz z akcelerometrem, żyroskopem oraz ulepszonymi algorytmami tętna i snu, Active 2 ma zapewniać precyzyjny pomiar danych na poziomie flagowego modelu Amazfit T-Rex 3.

Amazfit Active 2 oferuje również bezpłatne mapy offline, co jest szczególnie przydatne dla osób uprawiających sporty na zewnątrz. Zegarek wykrywa 25 ćwiczeń na różne partie mięśni i ocenia jakość treningu siłowego pod kątem stabilizacji i płynności ruchów. Po zakończonym treningu, w aplikacji Zepp, widoczna jest intensywność aktywowanych mięśni oraz ocena treningu. Dodatkowo, Active 2 oferuje wsparcie ze strony Zepp Coach - rozwiązania, które pełni funkcję trenera AI. Zepp Coach tworzy plany treningowe dostosowane do poziomu sportowego użytkownika.

Nowe funkcje Amazfit Active 2

Alternatywnie, można tworzyć i wgrywać na zegarek własne plany treningowe. W ramach partnerstwa z HYROX, Amazfit Active 2 otrzymał dwa specjalne tryby: HYROX Race oraz Hyrox PFT. Tryb HYROX Race rejestruje wszystkie dyscypliny w kolejności, jaka obowiązuje podczas zawodów, a tryb HYROX PFT rejestruje wszystkie ćwiczenia w kolejności zgodnej z autorskim programem HYROX, oceniającym poziom przygotowania do zawodów.

Amazfit Active 2 to nie tylko narzędzie do monitorowania aktywności sportowej, ale również urządzenie, które ma dbać o zdrowie i samopoczucie na co dzień. Zegarek rejestruje i analizuje m.in. jakość snu i oddechu, zmienność rytmu zatokowego (HRV), tętno spoczynkowe, poziom stresu, zewnętrzną temperaturę ciała, a także zmęczenie fizyczne i psychiczne (Readiness Score). Amazfit podkreśla, że Active 2 jest pierwszym zegarkiem z najnowszym systemem operacyjnym Zepp OS 4.5. System ten wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak inteligentny asystent głosowy Zepp Flow, rozbudowane centrum powiadomień oraz klawiatura systemowa. Dzięki temu korzystanie z zegarka jest jeszcze bardziej intuicyjne i komfortowe.

Active 2 od Amazfit - cena i dostępność

Amazfit Active 2 został wyposażony w baterię o pojemności 270 mAh. Mimo relatywnie niskiej pojemności, smartwatch może pracować na jednym ładowaniu baterii około 10 dni, a przy intensywniejszym korzystaniu z trybów sportowych - połowę tego czasu. Amazfit Active 2 jest dostępny w dwóch wersjach: standardowej i premium. Rekomendowana cena podstawowego modelu wynosi 429 PLN. Active 2 w wersji premium, ze szkłem szafirowym, dodatkowym sportowym paskiem oraz funkcją Zepp Pay, umożliwiającą płatności zbliżeniowe, kosztuje 569 PLN. Amazfit Active 2 jest dostępny na stronie amazfitpolska.pl, w autoryzowanym sklepie Amazfit na allegro.pl, a także w Media Expert i x-kom.