Niecodzienny problem z zegarkiem Garmina. Sprawdź czy też go masz

Garmin Instinct to ciekawa seria zegarków sportowych, dla użytkowników dla których liczy się przede wszystkim czas pracy na baterii i odporność na różne warunki atmosferyczne. Najnowsza generacja, Instinct 3 była małym zaskoczeniem, bo Garmin poza tradycyjnym modelem Solar, zaproponował użytkownikom również wersję z wyświetlaczem AMOLED. I wygląda na to, że mógł to być lepszy wybór, bo posiadacze tradycyjnych zegarków z ekranem monochromatycznym zgłaszają często bardzo nietypową usterkę.

Kontrola jakości zawiodła u Garmina

Jak możemy przeczytać na Reddit, problem z wyświetlaczem dotyczy szczególnie jednej wersji zegarka. To Garmin Instinct 3 Solar w rozmiarze 45 mm, czyli tym mniejszym. Taki sam model testujemy właśnie w redakcji Antyweb, ale w jego przypadku ta przypadłość nie występuje. Wygląda jednak na to, że wadliwa parta trafiła do sklepów, bo jak donosi jeden z użytkowników, z 6 modeli sprawdzonych w jednym sklepie, aż 4 miały wadę fabryczną. Objawia się ona umiejscowieniem dodatkowego, niewielkiego wyświetlacza, na którym pojawiają się różne informacje. Jak widać na poniższym zdjęciu, nie jest on poprawnie wyśrodkowany, a grafika jest przesunięta lekko w lewo. Nie jest to może wielka wada, ale jak już się ją zauważy, to nie da się tego "odzobaczyć".

źródło: Reddit

Nie jest to też pierwszy raz jak Garmin ma problemy z kontrolą jakości w swoich produktach. Zaskakujące jest, że często chińscy producenci oferujący zegarki za ułamek ceny nowego Garmina, potrafią dograć bezbłędnie wszystkie detale. Oczywiście użytkownicy, którzy wykryją taką wadę u siebie mogą zawsze zwrócić zegarek i wymienić na nowy, ale tutaj chyba sam Garmin powinien jakoś lepiej zareagować. Trudno też powiedzieć czy taką wadę da się rozwiązać programowo. Wygląda to niestety bardziej na jakiś problem z fizycznym spasowaniem poszczególnych elementów. Co jest tym bardziej dziwne, że Instinct 3 to zegarek dla najbardziej wymagających, który powinien spełniać wysokie standardy wykonania i wytrzymałości. Niestety nie tym razem.