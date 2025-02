Aktualizacja zegarków Garmin naprawia wreszcie czujnik tętna

Garmin nie ma ostatnio lekko. Klienci nie są zadowoleni z aktualizacji topowych modeli, narzekając na ich sztuczne postarzanie, a do tego istniejące oprogramowanie ma liczne problemy. Wygląda jednak na to, że jest wreszcie światełko w tunelu.

Coraz częściej w sieci można było znaleźć narzekania użytkowników zegarków Garmin Fenix 7, Epix oraz Enduro 2, którzy mieli problem z czujnikiem tętna. Mianowicie rejestrował on wartości wzięte z powietrza, które nijak miały się do pomiarów np. z pasa piersiowego. Problem pojawił się kilka miesięcy temu po jednej z aktualizacji stabilnej wersji oprogramowania. Garmin swoim zwyczajem początkowo sprawę bagatelizował, ale wygląda na to, że po cichu pracował nad poprawką, która wreszcie wejdzie wkrótce w życie.

Fenix 7 pod ostrzałem użytkowników

Problem dotyczył przede wszystkim serii Fenix 7, która wydawała się jedną z najbardziej udanych serii zegarków Garmina. Niestety dziwne wartości tętna odnotowywali zarówno posiadacze modeli Fenix 7 z czujnikiem Elevate 4, jak i Fenix 7 Pro z nowszym sensorem Elevate 5. To ewidentnie wskazywało na problem z oprogramowaniem. Niestety mogę osobiście potwierdzić te problemy, bo mój Fenix 7 w zasadzie do pomiaru aktywności przez ostatnie miesiące nadawał się tylko w parze z pasem piersiowym. I żeby nie być gołosłownym, model Instinct 3 który testuje od kilku tygodni działa znacznie lepiej i podaje bardziej wiarygodne dane, a też ma czujnik Elevate 4.

Jest jednak nadzieja dla użytkowników starszych, topowych modeli. Najnowsza publiczna wersja beta oprogramowania dla zegarków Fenix 7/7 Pro, Fenix 7x/7x Pro, Fenix 7s/7s Pro, Epix/Epix Pro 42mm/47mm/51mm, Enduro 2, Quatix 7 oraz MARQ Gen 2 oznaczona numerem 20.16 wprowadza wiele poprawek zauważonych błędów oraz nowe wersje sterowników. Aktualizacja dotyczy wszystkich czujników i modułów, co powinno poprawić działanie nie tylko sensora tętna ale również np. GPS. Poprawiono też bardzo irytujący błąd, który powodował, że nigdy za pierwszym razem nie dało się podłączyć słuchawek Bluetooth do zegarka. Poprawek jest jednak znacznie więcej, a zaktualizowane moduły to (w nawiasie wersja dla stabilnego oprogramowania 19.41):

GPS : 13.00 (poprzednio 12.00)

: 13.00 (poprzednio 12.00) CIQ : 5.1.0 (poprzednio 5.0.2)

: 5.1.0 (poprzednio 5.0.2) WiFi : 28.27 (poprzednio 28.19)

: 28.27 (poprzednio 28.19) Sensor Hub : 33.13 (poprzednio 30.23)

: 33.13 (poprzednio 30.23) BMX : 19.1.2 (poprzednio 16.1.2)

: 19.1.2 (poprzednio 16.1.2) WHR : 19.01.02 (poprzednio 16.01.02)

: 19.01.02 (poprzednio 16.01.02) NFC : 3.4.8 (poprzednio 3.4.4)

: 3.4.8 (poprzednio 3.4.4) WLT : 3.2.8 (poprzednio 3.2.3)

Jak dołączyć do programu beta?

Instalowanie oprogramowania w wersji beta nie zawsze jest zalecane, ale obecna wersja 20.16 wydaje się już dalece dopracowana oraz stabilna. Biorąc pod uwagę korzyści jakie przynosi, warto pewnie spróbować z niej skorzystać, choć nikogo do tego nie namawiam. Jeśli jednak chcecie zaryzykować, to trzeba zalogować się do serwisu Garmin Connect w przeglądarce internetowej, następnie kliknąć na swój zegarek w prawym górnym rogu i na kolejnej podstronie wybrać odnośnik "Dołącz do programu testów beta". Następnie trzeba potwierdzić umowę i to wszystko. Teraz zostało tylko poczekać kilka godzin i już na zegarku uruchomić aktualizację oprogramowania. Jeśli w przyszłości będziecie chcieli opuścić program beta testów, to możecie to zrobić na tej samej stronie w Garmin Connect.

Ja zdecydowałem się zaryzykować, za kilka dni postaram się opisać swoje wrażenia i mam nadzieje pozytywne zmiany jakie ta aktualizacja wprowadzi.