Garmin dla wędkarzy: Zegarki to nie wszystko, co oferuje ta marka

Nowe technologie po kolei zmieniają większość obszarów naszego życia. Wędkarstwo również nie uciekło od tego trendu. Garmin, lider w dziedzinie elektronicznego sprzętu sportowego, oferuje wędkarzom wiele narzędzi, które mogą się przydać podczas przysłowiowego moczenia kija.

W tym artykule zgłębimy różnorodność oferty Garmina dla miłośników wędkarstwa, przyglądając się rozwiązaniom, które sprawiają, że połowy stają się nie tylko bardziej efektywne, ale również ciekawsze, jeśli lubujecie się w gadżetach i nowinkach technologicznych.

Garmin to nie tylko sport

Choć zegarki sportowe Garmina zyskały uznanie ze względu na funkcje monitorowania zdrowia i aktywności, marka już dawno poszła o krok dalej, oferując ciekawe rozwiązania m.in. dla entuzjastów wędkarstwa. Wędkarze często mają do czynienia z różnymi warunkami na wodzie, dlatego precyzyjna nawigacja staje się kluczowym elementem udanych połowów. Na tym polu Garmin już dawno przetarł szlagi. Plotery nawigacyjne, panele sterownicze echosondy, sonary – to wszystko narzędzia, które świetnie sprawdzą się na rybach, szczególnie jeśli wędkujemy z łodzi. W ofercie marki znajdziemy też zestawy urządzeń do łowienia pod lodem. Zanim jednak przejdziemy to tych unikalnych produktów, zatrzymajmy się na chwilę przy tym, z czego Garmin słynie dziś najbardziej. W ofercie marki jest bowiem takie model smartwatchy, które mogą przypaść do gustu wędkarzom...

Garmin quatix 3 – Smartwatch, którego żywiołem jest woda

Zegarek Garmin quatix 3 oferuje zaawansowane funkcje zarówno na akwenach śródlądowych, jak i morskich. Dzięki wbudowanym funkcjom nawigacyjnym, czułemu odbiornikowi GPS/GLONASS oraz możliwości przesyłania tras i punktów, model ten umożliwia precyzyjne wyszukiwanie, oznaczanie i nawigację do ulubionych miejsc połowów. Funkcja nawigacji "Celuj i idź" jest szczególnie przydatna dla miłośników kajaków i kanoe.

Na akwenach morskich quatix 3 oferuje specjalne funkcje dla wędkarzy morskich, takie jak oznaczanie pozycji człowieka za burtą (MOB) oraz przesyłanie danych z sieci NMEA 2000, w tym głębokość, prędkość i temperaturę wody, bezpośrednio z poziomu nadgarstka. Zintegrowany barometr monitoruje ciśnienie, pomagając przewidzieć zmiany pogody, a możliwość pobierania aktualnych tabel pływów za pośrednictwem smartfona ułatwia planowanie połowów na akwenach morskich.

Garmin Instinct Solar – liczy ryby i zapisuje lokalizację połowu

Dla osób, które nie wymagają od smartwatcha aż tak specjalistycznych funkcji, dobrym rozwiązaniem będzie Garmin Instinct Solar. Dzięki możliwości monitorowania dziennego odłowu ryb, precyzyjnemu odmierzaniu czasu podczas zawodów oraz funkcji stopera interwałowego, użytkownicy mogą skutecznie śledzić tempo swoich wędkarskich zmagań. Prosty proces aktywacji funkcji łowienia poprzez naciśnięcie przycisku GPS na tarczy zegarka umożliwia łatwe rozpoczęcie monitorowania połowów. Dodatkowo, zegarek pozwala zapisywać pozycję złowionych ryb, co jest nie tylko praktyczne, ale także dostarcza cennych danych o sprawdzonych lokalizacjach.

Łowienie pod lodem ze sprzętem Garmina

Garmin oferuje kompleksowe rozwiązania również dla tych wędkarzy, którym niestraszna jest zima. Marka dostarcza technologie, które ułatwiają łowienie pod lodem. Dostępne zestawy obejmują echosondy wędkarskie, takie jak Striker Plus oraz zaawansowane urządzenia wielofunkcyjne Echomap Plus, wyposażone w przetwornik podlodowy CHIRP. Niektóre z zestawów posiadają nawet zaawansowany przetwornik Panoptix, dostarczając wyjątkowej perspektywy tego, co dzieje się pod wodą. Dodatkowo, pakiety urządzeń zawierają niezbędne akcesoria, takie jak akumulatory, kable i inne elementy, umieszczone w odpowiednio przygotowanych pokrowcach, zapewniających łatwość obsługi nawet w rękawiczkach. Dla tych, którzy już posiadają wybrane urządzenia, dostępny jest również samodzielny pakiet do łowienia pod lodem, umożliwiający rozbudowę sprzętu według indywidualnych potrzeb i preferencji.

Echosondy garmin dla wędkarzy

Echosondy stanowią niezastąpione narzędzie dla każdego wędkarza, nie tylko podczas spinningu, ale również podczas stosowania innych technik wędkarskich, takich jak np. popularne wędkowanie na spławik. Zestawy składają się zazwyczaj z ekranu połączonego przewodem z przetwornikiem (sonarem). Kluczowym elementem jest tutaj drugie z wymienionych narzędzi. Różne modele sonarów oferują różne parametry, takie jak siła sygnału, kąt skanowania i wiele innych. Echosonda dostarcza wędkarzowi istotnych informacji podczas połowu, takich jak głębokość, temperatura wody, występowanie ryb, warunki pogodowe i pozycja na łowisku. Co oferuje Garmin? Nasze propozycje poniżej.

Echosonda Garmin Striker Vivid 9SV

Echosonda Striker Vivid 9SV to zaawansowane urządzenie marki Garmin dla wędkarzy, oferujące 9-calowy kolorowy wyświetlacz i przetwornik GT52HW-TM. Dzięki możliwości odczytu danych w trzech różnych technologiach wędkarze mogą precyzyjnie obserwować ryby i strukturę dna zbiornika. Funkcje, takie jak oznaczanie łowisk, zapisywanie map batymetrycznych oraz łączność WiFi z aplikacją na smartfony, czynią to urządzenie kompletnym narzędziem dla pasjonatów wędkarstwa. Osprzęt w zestawie, w tym uchylno-obrotowy uchwyt i mocowanie do pawęży, zapewniają łatwy montaż i wygodne użytkowanie. Striker Vivid 9SV to coś dla wymagających wędkarzy. Dostarcza nie tylko wyraźnych obrazów pod wodą, ale także kompletnego zestawu funkcji ułatwiających połowy.

Garmin Fishfinder 350 Plus

Fishfinder 350 Plus to przystępne cenowo urządzenie marki Garmin, idealne dla wędkarzy szukających wsparcia technologii podczas łowienia. Posiada 6-calowy kolorowy wyświetlacz WVGA oraz panel z przyciskami zapewniającymi łatwą obsługę. Śledzenie celu Garmin HD-ID™, umożliwia odczyt w 3 różnych trybach pracy echosondy. Sonar skanujący ClearVü dostarcza szczegółowy obraz tego, co dzieje się pod wodą. Urządzenie oferuje tryb nocnej kolorystyki wyświetlacza dla lepszej widoczności przy słabym oświetleniu, a także wytrzymałą obudowę do użytku na zewnątrz. Szybkie przełączanie się między stronami, specjalny przycisk do uruchamiania najczęściej używanych funkcji, wykres głębokości oraz obsługa zoomu cyfrowego i optycznego, sprawiają, że jest to wszechstronne narzędzie do precyzyjnego monitorowania podwodnego świata.

Garmin GPSMAP 585 Plus

GPSMAP 585 Plus to połączenie plotera nawigacyjnego i sonaru, stworzone specjalnie dla wędkarzy poszukujących idealnych miejsc do połowów. Urządzenie wyposażone jest w 6-calowy kolorowy pionowy wyświetlacz WVGA i panel kontrolny z przyciskami. Sonar CHIRP wysyła serię sygnałów o różnych częstotliwościach, umożliwiając wyświetlanie wyraźnych łuków przedstawiających ryby z precyzyjnym rozróżnieniem obiektów. Zaawansowane funkcje, w tym tradycyjny wbudowany sonar 600 W (RMS) CHIRP i sonar skanujący CHIRP ClearVü, dostarczają podgląd obiektów, struktur i ryb pod łodzią. Dodatkowo zgodność z systemami GPS, GLONASS i BeiDou umożliwia obserwację do 12000 dokładnych punktów, ułatwiając szybkie znajdywanie ulubionych miejsc połowów. Oprogramowanie Quickdraw Contours pozwala użytkownikom szybko tworzyć spersonalizowane mapy HD do połowu ryb.

Echosonda Garmin Striker Cast z modułem GPS

I coś w wariancie budżetowym, dla osób, którym wystarczy ekran smartfona. Striker Cast to mała echosonda marki Garmin, która przekształci twój smartfon w zaawansowany wykrywacz ryb. Bezprzewodowe połączenie ze smartfonem umożliwia przesyłanie danych z echosondy na odległość do 60 metrów. Urządzenie umożliwia tworzenie własnych map Quickdraw z izobatą 0,3 m. Wodoodporna konstrukcja pozwala na pracę zarówno w wodach słodkich, jak i słonych, a nawet pod lodem. Z ponad 10-godzinną żywotnością akumulatora, Striker Cast zapewni Ci więc cały dzień wędkowania z technologicznym wsparciem. Konfiguracja jest prosta i sprowadza się do trzech kroków: pobierz aplikację, sparuj urządzenia i ruszaj na ryby.

Dodatkowo echosonda STRIKER Cast oferuje różnorodne tryby pracy, w tym tradycyjne tryby echosondy 2D oraz specjalne tryby do połowu pod lodem. Możliwość korzystania z ikon ryb ułatwia identyfikację ławic ryb i odczyt głębokości, co znacznie ułatwia planowanie połowów. Bez wątpienia, STRIKER Cast to zaawansowane narzędzie, które podnosi poziom skuteczności i przyjemności z wędkowania.

Wędkarstwo vs. nowe technologie

W dzisiejszych czasach wędkarstwo nie musi być ucieczką od technologii – wręcz przeciwnie, może stać się jej integralną częścią. Dzięki zaawansowanym aplikacjom, urządzeniom i integracji sprzętu, wędkarze zyskują zupełnie inny rodzaj doświadczenia. A co na to sami wędkarze? Jeśli łowicie, dajcie znać w komentarzach. I nie chodzi nam tylko o Wasze odczucia związane z wykorzystywaniem elektroniki na rybach. Być może macie inne ulubione urządzenia, które towarzyszą Wam podczas połowów. Sekcja komentarzy czeka na Wasze wiadomości.

zdjęcia: garmin.com